Εμίλια Κλαρκ: Μάγεψε στο κόκκινο χαλί σε σπάνια δημόσια εμφάνιση - «Σελένα Γκόμεζ, κράτα σημειώσεις»

Η Εμίλια Κλαρκ (Emilia Clarke) εντυπωσίασε φορώντας ένα μαύρο McQueen φόρεμα με διάφανο δαντελένιο ντεκολτέ στο κόκκινο χαλί του Global Gift Gala που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (1/11) στο Λονδίνο.

Η τηλεοπτική Καλίσι του Game of Thrones είχε αφήσει τα μαλλιά της κάτω με τη χωρίστρα να δίνει μια ξεχωριστή πινελιά στο χτένισμά της, ενώ το γεγονός ότι το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό απογείωσε ακόμα περισσότερο το συνολικό λουκ.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Εμίλια Κλαρκ εδώ και έναν χρόνο και η παρουσία της στο Global Gift Gala δεν ήταν τυχαία αφού ήταν η Επίτιμη Πρόεδρος της εκδήλωσης.

Εκτός από τα φλας των φωτογράφων και τα βλέμματα που συγκέντρωσε πάνω της όσο πόζαρε στο κόκκινο χαλί, η γοητευτική ηθοποιός μάγεψε και τους χρήστες του X που την αποθέωσαν μέσω σχετικών tweets.

Emilia Clarke stuns for the Global Gift Gala



📸: Naoko Scintu pic.twitter.com/C5c49dmRMi — Film Updates (@FilmUpdates) November 2, 2025

«Πιθανότατα η καλύτερη φωτογραφία της Κλαρκ και έχω δει έναν τόνο, κούκλα», «Έτσι εντυπωσιάζεις, Σελένε Γκόμεζ, κράτα σημειώσεις», «τώρα αυτή είναι μια σπάνια ομορφιά», «Η Μητέρα των Δράκων ανάβει φωτιές», «Μπορεί κάποιος να τσεκάρει ότι είναι αληθινή;», «ξεκάθαρη κλάση και χάρη», «εντυπωσιακή η μητέρα των δράκων», είναι μόνο μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια στο X για την Εμίλια Κλαρκ.