Έπεσαν να τη «φάνε» επειδή αδυνάτισε με δίαιτα - Το body positivity τής γύρισε μπούμερανγκ

Μία Βρετανίδα μοιράστηκε την παράξενη εμπειρία που είχε με το αδυνάτισμα, λέγοντας πως ενώ κατάφερε να χάσει πολλά κιλά, ο κοινωνικός της περίγυρος αποδοκίμαζε το γεγονός ότι το έκανε μέσω ενός προγράμματος αδυνατίσματος.

Όταν η Τζένιφερ Τζωρτζ από το Μπέργκσαϊρ είδε τον εαυτό της σε φωτογραφίες από το πάρτι μίας φίλης της, και δεν της άρεσαν τα επιπλέον κιλά της. Δεν ένιωθε άνετα με την εικόνα του σώματός της, και αποφάσισε έτσι να εγγραφεί σε ένα γρουπ αδυνατίσματος, που προσφέρει διαιτητικά προγράμματα, όπως γράφει η Sun.

Αλλά ενώ η ίδια ήταν ευχαριστημένη βλέποντας τα κιλά να «εξατμίζονται» δεν βρήκε την ίδια υποστήριξη από τον κοινωνικό της περίγυρο. Όπως είπε, ακόμα και φίλες της, με το που μάθαιναν πως είχε χάσει κιλά μέσω ειδικής δίαιτας, άρχιζαν να υποτιμούν την πρόοδό της, ρωτώντας την αν το κάνει από υποχρέωση, ή επειδή έχει «κατάθλιψη».

Οι παγίδες του «body positivity»

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει σε πολλές πτυχές του lifestyle το κίνημα του «body positivity», με τη φιλοσοφία πως η θετική αυτοεικόνα για το σώμα μας είναι πιο σημαντική και προηγείται της προσαρμογής του σε πρότυπα ομορφιάς.

Σε αντίθεση με τον «πυρετό» αδυνατίσματος και την εμμονή με τα προγράμματα δίαιτας και την αεροβική που επικρατούσε μέσα στα 90s και τα 00s, πλέον επικρατεί η πεποίθηση πως το αδυνάτισμα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά απλά ένα παράγωγο της αυτοβελτίωσης.

Πολλοί όμως πάνε αυτή τη φιλοσοφία στα άκρα, θεωρώντας τις ειδικευμένες δίαιτες «τοξικές» και βλαπτικές για την ψυχική υγεία. Το αδυνάτισμα ΄'ομως ήταν ακριβω΄ς αυτό που ήθελε η Τζένιφερ, που μοιράστηκε ότι ένιωθε άβολα με τα σχόλια γνωστών και φίλων.

Αντί να επαινούν τα κιλά που έχανε, επέκριναν την προσπάθειά της, πιστεύοντας πως το έκανε από ανασφάλεια, ή πως ο άντρας την τήν είχε αναγκάσει. Η γυναίκα είχε φτάσει σε σημείο να έχει μείνει «μισή», αλλά να προσποιείται πως δεν έκανε καν δίαιτα, για να μην γίνεται στόχος αρνητικών σχολίων.

Πλέον, έχοντας φτάσει το τέλος της περιπέτειάς της, ζυγίζοντας 70 κιλά, βλέπει θετικά και αρνητικά και στις δύο πλευρές. Το νόημα του body positivity είναι να μη δαιμονοποιούνται τα σώματα που δεν πληρούν αυστηρά στερεότυπα, αλλά από την άλλη και ο σεβασμός στις επιλογές των ατόμων για το δικό τους σώμα.