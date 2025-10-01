Επιδείνωση για τον Έρικ Ντέιν: Είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και δυσκολεύεται να μιλήσει

Μία φωτογραφία του Έρικ Ντέιν, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τη νόσο ALS, δημοσιεύτηκε στη Daily Mai, προκαλώντας συγκίνηση.

Στην εν λόγω φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, ο Έρικ Ντέιν δείχνει αδύναμος και κάθεται σε αμαξίδιο, ενώ μόλις τρεις μήνες πριν ο γνωστός ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «ανησυχούσε για τα πόδια του».

Διαβάστε ακόμα - Έρικ Ντέιν: Η απουσία της τελυταίας στιγμής από τα Emmys και η μάχη του με τη νόσο του «Στίβεν Χόκινγκ»

Ερωτώμενος από έναν φωτογράφο για το «τι θα λέγατε στους θαυμαστές σας που ελπίζουν ότι όλα είναι καλά;», ο ηθοποιός απάντησε, δυσκολευόμενος να αρθρώσει τα λόγια του, «κρατήστε την πίστη σας, φίλε».

Μια πηγή ανέφερε στην Daily Mail: «Αυτή η διάγνωση ήταν συγκλονιστική και όσο κι αν ο Έρικ βασίστηκε στην εβραϊκή του πίστη για να τα ξεπεράσει όλα, η οικογένεια και οι φίλοι του ήταν αυτοί που πραγματικά τον έκαναν να νιώσει αγάπη».

Επειδή σε όλο αυτό, η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς και αυτό είναι πολύ λυπηρό, ο Έρικ προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γενναιότητα, επειδή θέλει να απολαύσει αυτό που έχει τώρα, γνωρίζοντας με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο.

Θέλει να ζήσει τη ζωή του και δεν θέλει οι άνθρωποι να τον θρηνούν ή να θρηνούν για εκείνον όσο περνάει αυτή την τρομερή ασθένεια, απλώς θέλει οι άνθρωποι στη ζωή του να είναι παρόντες και όσο πιο χαρούμενοι μπορούν. Θέλει να περιβάλλει τον εαυτό του πάντα με θετικότητα, αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που του δίνει κίνητρο σήμερα».

Να αναφερθεί ότι μόλις δύο εβδομάδες πριν και συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου ο Έρικ Ντέιν, σε δημόσια εμφάνισή του, περπατούσε και δεν χρησιμοποιούσε αμαξίδιο.

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

Όταν τον περασμένο Ιούνιο ο Έρικ Ντέιν είχε δώσει στο «Good Morning America» την πρώτη του συνέντευξη μετά από τη διάγνωσή του, είχε δηλώσει ότι έχει μόνο «ένα λειτουργικό χέρι».

«Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί, η δεξιά μου έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», εξήγησε ο Ντέιν. «[Το αριστερό μου χέρι] κουράζεται. Νιώθω ότι ίσως σε μερικούς μήνες ακόμα δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι θλιβερό».

Υπενθυμίζεται ότι, το ALS, γνωστό ως η νόσος του κινητικού νευρώνα - κοινώς του του Στίβεν Χόκινγκ - είναι μια σοβαρή, προοδευτική και νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, ατροφία και τελικά παράλυση και δυσκολία στην ομιλία και τις αναπνοές.

Πηγή: Daily Mail