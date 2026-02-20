Έρευνα διαρκείας για τον πρίγκιπα Άντριου: Έκαναν φύλλο και φτερό και την προηγούμενη κατοικία του

Μια μέρα μετά τη σύλληψή του πρίγκιπα Άντριου με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος αναφορικά με την υπόθεση Επστάιν, οι Αρχές επεκτείνουν την έρευνα και στην πρώην οικεία του.
Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Πέμπτης (19/02) μετά από κράτηση περίπου 11 ωρών και επέστρεψε στην οικεία του, στο King Charles III.
Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου αστυνομικά οχήματα -χωρίς σήμανση- έφτασαν στο Royal Lodge στο Windsor Great Park του Μπέρκσαϊρ συνεχίζοντας την έρευνα σχετικά με τον 66χρονο πρώην Δούκα της Υόρκης.
Διαβάστε ακόμα: Πρίγκιπας Άντριου: Το στοιχείο που αν επαληθευτεί μπορεί να οδηγήσει τον βασιλιά Κάρολο σε παραίτηση
Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον δύο από τα οχήματα οδηγούνταν από ένστολους αστυνομικούς. Το μέσο ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται στο εσωτερικό της βασιλικής κατοικίας.
Το Royal Lodge είναι η πρώην κατοικία του πρίγκιπα Άντριου, στην οποία διέμενε για δεκαετίας μέχρι να εκδιωχθεί με βασιλική απόφαση και αποτελείται από 30 δωμάτια.
Η σύλληψή του ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ ενδέχεται να είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες στον Επστάιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, θέση που κατείχε από το 2001 έως το 2011.
Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ διατηρούσε γραφείο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσει και αυτό αντικείμενο έρευνας.
Η βρετανική αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη φύση της έρευνας.
