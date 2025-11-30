Εργασία, ξάπλα και καλός μισθός: Δεν φαντάζεστε ποια δουλειά παντρεύει και τα τρία

Η ιδανική δουλειά είπατε; Σε περιστασιακά άρθρα που κάνουν «κλικ» έχετε ακούσει κατά καιρούς για επιστάτες σε ιδιωτικά νησιά, σοφέρ των υπερπλούσιων, και γευσιγνώστες σοκολάτας.

Και όπως τα ακούσατε ξεχάστε τα. Κανείς από αυτούς δεν ξέρει τι πάει να πει «ζωάρα», τουλάχιστον όχι όπως όσοι λίγοι τυχεροί του πλανήτη εργάζονται στην πιο προκλητικά «λαξ» θέση εργασίας που μπορέσαμε να βρούμε.

Και όχι δεν είναι μιμίδιο, είναι ένας άκρως υπαρκτός ρόλος για τον οποίο οι εταιρείες παραγωγής στρωμάτων πληρώνουν, και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Η αγγελία; Δοκιμαστής στρωμάτων.

Δοκιμαστής στρωμάτων: Δουλειά για επιδέξιους...

Αναζητώντας την το κατά δύναμιν πιο εύκολη δουλειά του κόσμου, πέσαμε πάνω σε ένα παλιό reel από τηλεπαιχνίδι του Ant1, όπου ο διαγωνιζόμενος άφησε άφωνους κοινό και παρουσιαστή, όταν είπε πως βιοπορίζεται...ξαπλώνοντας πάνω σε κρεβάτια.

Διαβάστε ακόμα: Marseaux: «Μετά την απώλεια της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία στο σπίτι»

«Με τι ασχολούμαι; Δεν είναι συνηθισμένο, κάνω ποιοτικό έλεγχο σε στρώματα ύπνου. Είναι δύσκολο γιατί έχει πολλή ξάπλα, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται».

Καλά, μας έπεισες. Σαφώς και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας, οπότε ψάξαμε λίγο πιο βαθιά και ποιος θα το περίμενε, είναι πραγματική δουλειά. Σε άρθρο της του 2012 η Huffinsgton Post μοιράζεται την ιστορία του Reuben Reynoso, ενός άντρα από το Σαν Φρανσίσκο του οποίου ο ρόλος είναι να πηδά πάνω σε μερικά στρώματα τη μέρα στο εργοστάσιο όπου απασχολείται, για να διασφαλίζει ότι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται ακόμα και σήμερα από τις εταιρείες, για δύο κύριους λόγους:

Πρώτον, δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα που να μπορεί να συμπιέσει ένα στρώμα με τον τρόπο που το κάνει ένα ανθρώπινο σώμα, για να δοκιμάσει τις αντοχές του.

Δεύτερον, κανείς άλλος παρά ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αξιολογήσει επαρκώς την άνεση ενός στρώματος. Σε τελική ανάλυση, είναι ένα είδος που κατασκευάζεται από εμάς, για εμάς.

Έτσι λοιπόν συνεχίζει να ανθεί ο κλάδος των «δοκιμαστών στρωμάτων», που μάλιστα πληρώνει και πολύ καλά. Με μία γρήγορη αναζήτηση, βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός για μία τέτοια θέση στις ΗΠΑ μπορεί να ξεπερνά τα 55.000 δολάρια ετησίως. Σίγουρα όχι ο μισθός ενός μεγιστάνα, αλλά πολύ καλύτερα από μία δουλειά στον «Γρηγόρη», και χωρίς την ορθοστασία.