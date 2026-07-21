Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει τις διακοπές της και δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμές με τους followers της στα social media και αυτή τη φορά θέλησε να ποστάρει τον ξέφρενο χορό της στους ρυθμούς της «Απόλυτης Ελληνίδας Σταρ» και όχι μόνο.

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Στη σελίδα της στο TikTok η Δανάη Μπάρκα ανέβασε το παρακάτω βίντεο όπου τη βλέπουμε «να το ζει» και να χορεύει σα να μην υπάρχει αύριο από τη μία Flo-Rida και «Low» και από την άλλη Άννα Βίσση και «Έχω Πεθάνει Για Σένα»

Στη δε λεζάντα η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αυτοτρολαριστεί γράφοντας: «Όταν είσαι ο θείος 90's που πάει σε πάρτυ νεολαίας», αλλά και ότι «καλά πάμε γενικά».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ξέφρενος χορός της Δανάης Μπάρκα έγινε viral σε χρόνο μηδέν, ενώ τα σχόλια πλημμύρισαν από καρδιές σε emojis.