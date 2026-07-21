Η Σακίρα εμφανίστηκε στο Half Time Show του Τελικού του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής (19/7) εντυπωσιάζοντας τους πάντες με τη σκηνική της παρουσία, αλλά και με την εμφάνισή της αφού, όπως σχολιάστηκε στα social media, ήταν σαν να μην είχε περάσει ημέρα από το Μουντιάλ του 2006 που ήταν και η πρώτη φορά που τραγουδούσε στην τελετή λήξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Συνολικά η Σακίρα έχει εμφανιστεί στην τελετή λήξης τεσσάρων Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2026), έχοντας ερμηνεύσει αντίστοιχα τέσσερα τραγούδια «Hips Don't Lie», «Waka Waka (This Time For Africa)», «La La La» και «Dai Dai» και είναι η μόνη τραγουδίστρια που έχει αυτό το ρεκόρ.

Το όνομά της έχει ταυτιστεί με το Παγκόσμιο Κύπελλο και δεδομένου ότι οι χρήστες στα social media «ψοφάνε» για κάτι τέτοια, δεν άργησε να αρχίσει το τρολάρισμα ήδη αμέσως μετά την προχθεσινή εμφάνισή της.

Πολλοί στο X αποθέωσαν τη Σακίρα, κράζοντας τον Πικέ λέγοντας πως ο πρώην της δεν είναι τόσο νέος πια για να συνεχίσει να εμφανίζεται σε Μουντιάλ, ενώ άλλοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα γράφοντας η «αγέραστη» Σακίρα θα εμφανίζεται στην Τελετή Λήξης ακόμα και 20 χρόνια μετά.

Nos vemos en 4 años. Fue un placer cruzarme con tantas personas este mes. pic.twitter.com/shgf2RHlJH — Lala (@unna_chilanga) July 20, 2026

Κάποιοι δε το τερμάτισαν, συγκρίνοντας την Κολομβιανή τραγουδίστρια με τη Μαράια Κάρεϊ και γράφοντας πως η Σακίρα είναι για το Μουντιάλ ό,τι είναι η Μαράια Κάρεϊ για τα Χριστούγεννα, κλείνοντας ραντεβού μαζί της σε τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, ένας λογαριασμός στο X, μάλλον φαν της άποψης «μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις» πόσταρε μια φωτογραφία της Σακίρα σαν άλλη «Ωραία Κοιμωμένη» με sexy outfit, όμως, μέσα στην κατάψυξη, σαν τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν αντίστοιχα με τη Μαράια Κάρεϊ να βγαίνει και να μπαίνει στον πάγο κάθε χρόνο, κάτι που είχε τρολάρει μέχρι και η ίδια η «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

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«Τα λέμε σε τέσσερα χρόνια. Ήταν χαρά μου που γνώρισα τόσους πολλούς ανθρώπους αυτόν τον μήνα», ανέφερε η λεζάντα του σχετικού tweet, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 1,2 εκατομμύρια views.

Όπως καταλαβαίνουμε, τα σχόλια πήραν «φωτιά» με τους χρήστες να «τσακώνονται»: άλλοι συμφώνησαν με την άποψη και έγραψαν πως θα ξεπαγώσει στο επόμενο Μουντιάλ, όπως η Κάρεϊ τα Χριστούγεννα, άλλοι έκαναν λόγο για τοξικότητα και άλλοι τόνισαν πως δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης μεταξύ Σακίρα και Μαράια Κάρεϊ, αφού η πρώτη δεν ακούγεται μόνο την περίοδο του Μουντιάλ σε αντίθεση με την «Mrs. All I Want For Christmas» που ακούγεται μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το τελευταίο σχόλιο λίγο την αδικεί τη Μαράια, αλλά πιστεύουμε θα... επιζήσει αν αναλογιστεί πόσα εκατομμύρια βγάζει κάθε Δεκέμβριο χάρη μόνο στο τραγούδι - ύμνο των Χριστουγέννων.