Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν δίκαιο κόσμο με ορατότητα που θα εντάξει και εμάς τους ανθρώπους με αναπηρία σε αυτόν»

O Ετεοκλής Παύλου θέλησε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από την εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του Star, ο οποίος πριν από 13 χρόνια είχε δεχτεί πυροβολισμό με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι, τόνισε ότι ελπίζει σε έναν κόσμο που να υπάρχει και δικαιοσύνη και όχι μόνο ισότητα αφού οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές.

«Επειδή είναι Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα, θέλω να πω κάτι που έχω ζήσει και έχω βιώσει. Εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα. Το να φέρεσαι με ισότητα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες, είναι ό,τι πιο άνισο υπάρχει τελικά.

Αυτό που μας λείπει είναι η δικαιοσύνη και αναφερόμαστε σε ανθρώπους με δικαιοσύνη και με το τι έχουν ανάγκη εκείνοι γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής και αυτό που βιώνουμε και αυτό που βιώνω και εγώ σαν άτομο με αναπηρία», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάμε σε μια ουρά και περιμένουμε. Με βάση την ισότητα πρέπει να περιμένουμε στην ουρά μας, αλλά αυτό, από την άλλη, δεν είναι δίκαιο, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες.

Οπότε εύχομαι και ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο, με ορατότητα που θα εντάξει και εμάς, όλους τους ανθρώπους με αναπηρία, μέσα σε αυτόν», κατέληξε ο παρουσιαστής του Star.