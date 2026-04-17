Eurovision 2026: Αυτά είναι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την παρουσίαση του Akyla

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει καθώς ο Akylas και το Ferto, θα ανέβουν στην ευρωπαική σκηνή στις 12 Μαίου.

Και, αν και δεν ξέρουμε πώς θα είναι η σκηνική του παρουσία, μάθαμε σήμερα πόσο κόστισε η ελληνική αποστολή, από τον σχεδιασμό μέχρι την παρουσίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαύγειας, το ΔΣ της ΕΡΤ ενέκρινε κατά πλειοψηφία ποσό ύψους έως 168.568,00 € πλέον ΦΠΑ και φόρων, για τον σχεδιασμό της παραγωγής και τη παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής στην σκηνή της Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Παρά τα όσα αναληθή διακινούνται στο διαδίκτυο, το ποσό που ενέκρινε η ΕΡΤ για την παραγωγή και παρουσίαση της φετινής ελληνικής συμμετοχής είναι μικρότερο ακόμη και από το περσινό. Καμία βάση δεν έχουν τα όσα υπερβολικά γράφονται από αναξιόπιστες πηγές για ποσό που θα ζαλίζει, το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας μας στο διαγωνισμό.

Η ΕΡΤ σαφώς και επενδύει στο project που λέγεται Eurovision, κάνοντας όμως χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων».