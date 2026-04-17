Το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που θα πήγαινε στη Eurovision το 1995 και η ατυχία της τελευταίας στιγμής

Η σχέση της Δέσποινας Βανδή με τη Eurovision είναι μια ιστορία που μετρά πολλά χρόνια. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα πως θεωρεί τον θεσμό μια τεράστια ευθύνη, γι' αυτό και παρά τις κρούσεις που έχει δεχτεί «με διάφορους τρόπους», δεν πήρε ποτέ την τελική απόφαση.

Ωστόσο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που γράφτηκε αποκλειστικά για εκείνη με προορισμό το Δουβλίνο.

Ο συνθέτης Τόνυ Κονταξάκης, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, έφερε στο φως λεπτομέρειες για το πώς η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να στείλει τη νεαρή τότε Βανδή στον διαγωνισμό. Το τραγούδι δεν ήταν άλλο από το «Δεν είσαι εδώ».

Αν και το κοινό το αγάπησε μέσα από τον πλατινένιο δίσκο «10 Εντολές» που κυκλοφόρησε το 1997, η αλήθεια είναι πως η ιστορία του ξεκίνησε δύο χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, το τραγούδι δεν αποκλείστηκε σε κάποιον εθνικό τελικό, καθώς δεν κατάφερε καν να κατατεθεί. Η ομάδα της τραγουδίστριας δεν πρόλαβε την επίσημη καταληκτική ημερομηνία της ΕΡΤ.

Τελικά, το 1995 την Ελλάδα εκπροσώπησε η Ελίνα Κωνσταντοπούλου με το «Ποια Προσευχή», ενώ το «Δεν είσαι εδώ» παρέμεινε στο συρτάρι μέχρι να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην πρώιμη καριέρα της Δέσποινας Βανδή.