Eurovision 2026: Γιατί δεν είδαμε ποτέ την «Θεοπούλα» στη σκηνή της Βιέννης - «Ρωτήστε τον Akyla»

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει η απουσία της Έφης Παπαθεοδώρου από τη σκηνή της Eurovision, με την ίδια να δηλώνει πως καλύτερα να απαντήσει ο Akylas.

Έφη Παπαθεοδώρου
Έφη Παπαθεοδώρου
Η είδηση που είχε προκαλέσει χαμό όταν είχε γίνει γνωστή, ότι η Έφη Παπαθεοδώρου ή «Θεοπούλα» από το Παρά Πέντε, επρόκειτο να βρεθεί στο πλευρό του Akyla στην σκηνή της Eurovision 2026, φάνηκε πως δεν είναι αληθής, μετά το πέρας του Ημιτελικού που διαγωνιζόταν η ελληνική συμμετοχή.

Η απουσία της αγαπημένης ηθοποιού προκάλεσε μεγάλα ερωτηματικά ως προς τον λόγο που τελικά δεν την είδαμε στο εντυπωσιακό act του νεαρού τραγουδιστή.

Η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα και αποκάλυψε πως ούτε η ίδια γνωρίζει τον λόγο που τελικά δεν προβλήθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα στη Eurovision.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει» απάντησε η ηθοποιός.

Όταν ερωτήθηκε για το αν θα είχε το ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στη σκηνή της Eurovision, η Έφη Παπαθεοδώρου δεν θέλησε να απαντήσει.

