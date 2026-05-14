Eurovision 2026: Απόψε ο Β' Ημιτελικός - Σε ποια θέση και τι ώρα βγαίνει η Antigoni για την Κύπρο

Ο Akylas με το Ferto πέρασε στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 και απόψε (14/5) είναι ο Β' Ημιτελικός στον οποίο συμμετέχει η Antigoni, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο διεκδικώντας επίσης το εισιτήριο για το Σάββατο (16/5) με το Jalla.

Απόψε (14/5) στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής 15 χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Από αυτές, δέκα θα περάσουν, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο περνούν απευθείας στον Τελικό χωρίς να συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία μιας και φέτος είναι η διοργανώτρια χώρα.

Η Κύπρος με την Antigoni θα εμφανιστεί 8η κατά σειρά και θα ανέβει στη σκηνή περίπου κατά τις 22:40 φιλοδοξώντας να ξεσηκώσει τους Eurofans με το Jalla.

Ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026 θα προβληθεί στις 22.00 απευθείας από την ΕΡΤ1 και στον σχολιασμό θα είναι οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

Η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Η ΕΡΤ1 μάς βάζει και απόψε στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή μεταδίδεται στις 21:00 πριν από τον Ημιτελικό και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς, με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης.