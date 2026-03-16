Το «Ferto» του Akyla, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, πριν καν ακουστεί στον διαγωνισμό έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να εντυπωσιάσει όλη την Ευρώπη.

Ακόμη μεγαλύτερη αποθέωση ήρθε όταν πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το επίσημο videoclip του τραγουδιού, το οποίο έλαβε εξαιρετικά σχόλια από θαυμαστές της Eurovision σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μάλιστα επιτυχία του τραγουδιού έφτασε μέχρι την Εσθονία, όπου ο ράπερ Jyrise το διασκεύασε και το κυκλοφόρησε επίσημα στις 13 Μαρτίου.

Το τραγούδι, που μιλά για την απληστία της σημερινής εποχής, έχει γίνει viral hit σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν καν το ακούσουμε στη Βιέννη και ο Jyrise παρουσίασε το δικό του music video με τίτλο «Ferto | Estonia Cover», προσθέτοντας τη δική του πινελιά, συνδυάζοντας λύρα με σύγχρονα beats.

Φυσικά ο Akylas μετά την κυκλοφορία της διασκευής ανέβασε ένα ενθουσιώδες post στο Instagram με την διασκευή. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν σχόλια, με τον Akyla να του γράφει «this is fire brother», και τον Εσθονό ράπερ να λέει «you know it, Vienna is waiting».