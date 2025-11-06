Η Κύπρος επέλεξε την εκπρόσωπό της για τη Eurovision 2026 και ποντάρει στην εντυπωσιακή Αντιγόνη Μπάξτον για τη νίκη στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Το ΡΙΚ προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης 6/11.

Ποια είναι η Αντιγόνη Μπάξτον

Μεγάλωσε στο Λονδίνο.

Μητέρα της είναι η Τόνια Μπάξτον, Βρετανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια, εστιάτορας και συγγραφέας ελληνοκυπριακής καταγωγής. Είναι η παρουσιάστρια της σειράς του Discovery Channel «My Greek Kitchen» και «My Cypriot Kitchen».

Έχει κάνει εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη αλλά και τον Χρήστο Μάστορα.

Το 2022 είχε μιλήσει για την επιθυμία της να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision για την Ελλάδα, έχοντας προετοιμάσει και καταθέσει τραγούδια για την Ελλάδα.

Την ίδια χρονιά είχε λάβει μέρος στην 8η σεζόν του βρετανικού ριάλιτι σόου Love Island.

Έχει έναν ισχυρό λογαριασμό στο Instagram που μετρά 561 χιλιάδες followers.

Έχει εμφανιστεί σε billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Το σέξι single της «Habibi» με αναφορές στην εμβληματική σκηνή της Σάλμα Χάγιεκ στην ταινία «From Dusk Til' Dawn».

Όταν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέισον Μομόα σε δημοφιλές nightclub στο Τσέλσι του Λονδίνου.