Eurovision 2026: Ο λόγος που μαύρισε η οθόνη στην εμφάνιση της Τσεχίας - Επίσημη καταγγελία για ατύχημα κάμεραμαν

Επίσημη καταγγελία φέρεται να υπέβαλλε η αποστολή της Τσεχίας στην Eurovision, μετά από ένα ατύχημα που συνέβη στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στον τελικό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης ο σχολιαστής Graham Norton αποκάλυψε ότι ένας από τους εικονολήπτες έπεσε, όσο τραγουδούσε ο εκπρόσωπος της Τσεχίας.

Συγκεκριμένα, ο Ντάνιελ Ζίζκα τραγουδούσε το Crossroads, αλλά λίγο πριν ολοκληρώσει την εμφάνιση του, ο Γκράχαμ ανέφερε τα εξής:

«Μια εξαιρετική ερμηνεία φωνητικά, αλλά με αρκετά τεχνικά προβλήματα. Αυτό δεν συνέβη σε καμία από τις πρόβες, η παραμορφωμένη εικόνα. Και νομίζω ότι ο εικονολήπτης μέσα στους καθρέφτες, νομίζω ότι έπεσε; Δεν είμαι σίγουρος, αλλά η Τσεχία δεν θα χαρεί γι' αυτό».

Σύμφωνα με το Twitter του Super TV, έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία. Η ανάρτηση στο X ανέφερε: «Η αντιπροσωπεία της Τσεχίας υπέβαλε καταγγελία, αλλά της αρνήθηκαν μια δεύτερη προσπάθεια».

Κάτω από την ανάρτηση, γράφτηκε: «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με την κάμερα κατά την εκτέλεση του τραγουδιού της Τσεχίας στον Μεγάλο Τελικό. Η εκτέλεση και ο ήχος δεν επηρεάστηκαν, επομένως το τραγούδι δεν θα ξαναπαιχτεί».

Μετά τον τελικό της Eurovision, ο Ντάνιελ Ζίζκα έσπασε τη σιωπή του στο Instagram, γράφοντας: «Ό,τι και να συνέβη, απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο αυτής της εμφάνισης και τραγούδησα αυτό το τραγούδι για ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστώ για όλη την απίστευτη υποστήριξή σας, όλες τις ψήφους σας, τα μηνύματά σας και την αγάπη σας απόψε. Σημαίνει πραγματικά τα πάντα για μένα. «Μοιράστε αγάπη, όχι μίσος. Η Eurovision έχει να κάνει με το να είμαστε ενωμένοι».