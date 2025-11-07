Την αντίδραση του Μαυρίκιου Μαυρικίου προκάλεσε η ανακοίνωση του ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026 από την Αντιγόνη Μπάξτον. Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος έχει καταθέσει υποψηφιότητα συμμετοχής στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας, ωστόσο εκφράζει τις έντονες ενστάσεις του πάνω στις επιλογές του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη.

«Δεν γίνεται εδώ και 10 χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες»

«Κανείς δεν την ξέρει την Αντιγόνη, ούτε στην Κύπρο την ξέρει κανείς την κοπέλα που πραγματικά δεν μας φταίει σε τίποτα και είναι γλυκύτατη. Με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να λένε πως "ήταν το όνειρο μου", "το περίμενα και προσευχήθηκα στο Θεό" γιατί και 'γω κάπως έτσι ξεκίνησα και το σέβομαι. Κανείς μας δεν έχει τίποτα με έναν άνθρωπο που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του.

Το πρόβλημα το δικό μας, μιλώντας εκ μέρους πάρα πολλών Κυπρίων καλλιτεχνών που από χθες έχουμε σπάσει τα τηλέφωνα μεταξύ μας, είναι ότι για άλλη μια φορά πάρθηκε μια απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες γιατί δεν τους δόθηκε καν ο λόγος να στείλουν το τραγούδι τους. Δεν γίνεται εδώ και 10 χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες», ανέφερε αρχικά.

Αν και δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτή καθαυτή η Αντιγόνη Μπάξτον, άφησε σαφείς αιχμές, τόσο για την ίδια ως προσωπικότητα, όσο και για τους λόγους που την επέλεξε το ΡΙΚ.

«Δεν έχουμε πει κάτι για την Αντιγόνη, ούτε είναι το πρόβλημα μας ότι ήταν σε ριάλιτι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου και έγινε διάσημη. Ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι είναι μια κούκλα, ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι η μαμά της είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα με συνεργασίες με το ΡΙΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν μας έχουν πει ούτε τα κριτήρια ούτε ποιοι αποφάσισαν! Είναι ανεπίτρεπτο, προσβάλλουν τον πολιτισμό της Κύπρου με το να αγνοούν έτσι και να μην υπάρχει διαφάνεια, δεν αμφισβητεί κανείς την κοπέλα».