Eurovision 2026: Σε αυτές τις θέσεις θα διαγωνιστούν Akylas και Αντιγόνη στον τελικό

Έτοιμοι να τα «σπάσουν» όλα και να εντυπωσιάσουν τους Ευρωπαίους στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, o Akylas και η Αντιγόνη, αφού Ελλάδα και Κύπρος κατάφεραν να προκριθούν.

Το βράδυ της Πέμπτης, η εκρηκτική Αντιγόνη με το Jalla εντυπωσίασε το κοινό της Eurovision και κατάφερε να κατακτήσει μια θέση στον τελικό.

Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς για τις δύο συμμετοχές, ωστόσο, υπάρχει μπροστά μας ο μεγάλος τελικός της Eurovision, όπου ο Akylas παραμένει ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Μετά τον χθεσινό Β’ Ημιτελικό, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό και συγκεκριμένα στη θέση 6, ενώ η Κύπρος στο δεύτερο μισό και στην 21η.