Έξαλλος ο Λιάγκας με Νίκο Γκάνο για το TikTok βίντεο που χλευάζει τη Δρούτσα: «Είναι ξεφτίλα!»

Μια «αναπαράσταση» των γεγονότων που βίωσε η Εύη Δρούτσα από επιτήδειους που της απέσπασαν 22.000 ευρώ έκανε ο Νίκος Γκάνος στο TikTok.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε το ηχητικό απόσπασμα όπου η στιχουργός περιγράφει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πώς της απέσπασαν το ποσό υποδυόμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ακολουθώντας κάθε κίνηση που περιέγραψε η Εύη Δρούτσα μέχρι τη στιγμή που τα χρήματα και τα χρυσαφικά της έκαναν φτερά.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 τον κατακεραύνωσε τόσο τον Νίκο Γκάνο όσο και τους followers που έκαναν πλάκα με το περιστατικό.

«Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα δεν υπάρχει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και συνέχισε: «Επειδή η βλακεία ξεχειλίζει στη ζωή μας. Η Εύη Δρούτσα, μία γυναίκα μοναχική, έπαθε αυτό που έπαθε την Παρασκευή το πρωί. Δεν ήξερε ποιον να πάρει και πήρε τον Κατσαρίδη τηλέφωνο. Γιατί είναι από τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους. Επίσης μετά η εκπομπή φρόντισε, πήραμε τηλέφωνο το διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Γλυφάδας, ο άνθρωπος πραγματικά ανταποκρίθηκε.

Πήγε δικιά μας ρεπόρτερ, η Μάρω Κανελλάκη, την πήρε από το σπίτι γιατί δεν ήταν σε κατάσταση να πάει μόνη της. Την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα, έκανε τη μήνυση που έπρεπε να κάνει και προσπαθούν οι άνθρωποι να τη βοηθήσουν.

Αν θα τη βοηθήσουν, αν θα βρεθούν όλα αυτά, πολύ δύσκολο, τι να πω τώρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν λοιπόν να βγαίνουν στο διαδίκτυο παιδιά, στο TikTok και να γίνεται χλεύη με την Εύη Δρούτσα και να κάνουν σκετσάκια πώς μπήκαν μες στο σπίτι και κλέψαν και να τη λένε χαζή, τρελή, τον άλλον και τα λοιπά.

Γιατί αυτά έγράφαν από κάτω, ότι δεν κατάλαβε και κάναν πλακίτσα από κάτω ότι «και εμένα μπήκαν στο σπίτι και μου είπαν να βάλω να τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί την τηλεόραση, το πλυντήριο και τα λοιπά και τα τύλιξα» κτλ. Και να κοροϊδεύουν έναν άνθρωπο που υπέστη αυτό που υπέστη. Τι κοινωνία είμαστε; Είδατε βιντεάκια χθες που γίνονται κάποια και viral και ανατρίχιασα κυριολεκτικά. Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα δεν υπάρχει;».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε σε ακόμα εντονότερο ύφος.

«Το ξαναλέω, θα μπορούσε η Εύη Δρούτσα να ‘ναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, η γιαγιά μας, ο παππούς μας, η θεία μας. Ένας άνθρωπος που προφανώς μπορεί να μην έχει την αντίληψη όλων των genius που μπαίνετε και την κοροϊδεύετε μέσα από τον καναπέ. Αντί να σταθούμε λοιπόν στο πώς εξαπατούν ανθρώπους που προφανώς είναι ευκολόπιστοι, είναι καλόπιστοι… πείτε ό,τι θέλετε, μπροστά.

Το θέμα είναι να αναδείξουμε το θέμα αυτό, να μην την πατάνε άνθρωποι. Όχι να βγούμε να κοροϊδέψουμε την Εύη Δρούτσα. Το είδα εχθές και έπαθα σοκ, λέω, όντως το ‘χει κάνει αυτό; Και το έχει κάνει ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής. Ανατρίχιασα που το είδα. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή, πολύ μεγάλη ντροπή. Είναι ξεφτίλα!

Και επειδή είχε εμπλακεί και σε κάτι άλλο τότε, εγώ τον είχα στηρίξει πολύ. Όταν είδα αυτό εχθές, έπαθα σοκ, ανατρίχιασα. Και γίνονται και viral όλοι αυτοί και είναι ο… ο κόσμος… αποθεώνει κιόλας. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο πραγματικά σαν κοινωνία. Να κοροϊδεύετε έναν άνθρωπο δηλαδή που την έφαγε, που την πάτησε;

Βλέποντας αυτό το θέμα, τι θέλετε δηλαδή; Ποιο σας έρχεται στο μυαλό; Ότι είναι χαζή και την πάτησε, χα χα χα; Ή ότι πώς κάποιοι επιτήδειοι πάνε σε ανθρώπους ευκολόπιστους και τους κοροϊδεύουνε; Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σας έρχεται, δείτε το. Αν το πρώτο πράγμα που σας έρχεται παιδιά στο μυαλό, βλέποντας το θέμα αυτό, είναι να γελάσετε, έχετε πρόβλημα, σας το λέω, είστε κακοί άνθρωποι, μα την Παναγία».