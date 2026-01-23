Εύη Δρούτσα: Της έκλεψαν 22.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Θύμα σπείρας που αποσπά χρήματα και κοσμήμαα προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ έπεσε η Εύη Δρούτσα.

Η στιχουργός η οποία μένει στη Γλυφάδα, η οποία αντιμετώπισε πολλαπλά προβλήματα και καταστροφές λόγω των βροχοπτώσεων δέχτηκε τηλεφώνημα από γυναίκα η οποία την καθοδήγησε να βάλει ό,τι χρήματα είχε στο σπίτι καθώς και χρυσαφικά και ρολόγια σε ασημόχαρτο και να τα αφήσει έξω από την πόρτα της.

Η επιτήδεια «υπάλληλος» της ανέφερε ότι: «αυτή την στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδια τέσσερις μέρες» και την κρατούσε απασχολημένη στο τηλέφωνο μέχρι να ολοκληρωθεί η κλοπή.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν, όπως ανέφερε στο «Πρωινό».

Διαβάστε ακόμα: Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της

Επιπλέον η Εύη Δρούτσα ανέφερε ότι τα φώτα της στο σπίτι αναβόσβηναν και πως η γυναίκα που της μιλούσε στη γραμμή ήταν μαζί της την έβαλε να ανοίξει την πόρτα της αφότου την έκλεψαν.

«Tης λέω, δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα. Θα έρθουν λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;»

«Είχαν πάει κάτω, σου ανεβοκατεβάζανε τον γενικό από την πολυκατοικία, εσύ νόμιζες ήταν βλάβη, εσύ τα έβγαλες κάτω, τα πήρε και έφυγε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είχα πληρωθεί και είχα και στο σπίτι λεφτά, συνολικά γύρω στις 22.000 ευρώ», ανέφερε η Εύη Δρούτσα για το ποσό που της απέσπασαν και συνέχισε: «Με άφησαν χωρίς ένα ευρώ να βγω από το σπίτι, χωρίς ρολόι. Τρία ρολόγια είχα, τα έβαλα. Χωρις τίποτα.».