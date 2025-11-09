Μενού

Ευαγγελία Αραβανή: Εντυπωσιακή σε σπάνια δημόσια εμφάνισή της - Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιακή όπως πάντα η Ευαγγελία Αραβανή σε σπάνια δημόσια εμφάνισή της με τον σύζυγό της στο Έναστρον όπου τραγουδούν Θεοδωρίδου - Ρουβάς.

Ευαγγελία Αραβανή
Ευαγγελία Αραβανή | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Τα τελευταία χρόνια η Ευαγγελία Αραβανή απέχει από την τηλεόραση, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι μετρημένες στα δάκτυλα, κρατώντας ταυτόχρονα και την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Το βράδυ του Σαββάτου (8/11) η παρουσιάστρια και Σταρ Ελλάς 2005 διασκέδασε μαζί με τον σύζυγό της, Σπύρο Λάζαρη και τους Μαρία Αντωνά - Γιώργο Λιάγκα στο Έναστρον όπου τραγουδούν φέτος η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς. 

Πάντα εντυπωσιακή, η Ευαγγελία Αραβανή πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τη Μαρία Αντωνά και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, χαρίζοντάς του το πιο λαμπερό της χαμόγελο.

Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή
Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή
Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή
Μαρία Αντωνά Νατάσα Θεοδωρίδου Ευαγγελία Αραβανή | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι η Ευαγγελία Αραβανή και ο Σπύρος Λάζαρος παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάιο, έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Άγγελο, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024, ενώ λέγεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας ήταν εκείνος που τους σύστησε.

