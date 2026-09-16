Ευγενία Σαμαρά: «Είμαι μεγάλο χαρτόμουρτο, μου έδειξε πρώτη φορά η Άννα Βίσση»

Σε μια διασκεδαστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, η Ευγενία Σαμαρά, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις παρέες της και για τις νύχτες που έχει περάσει στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο, παίζοντας χαρτιά.

«Χαρτιά, πριν πολλά χρόνια μου έμαθε η Άννα Βίσση. Μου το έδειξε πρώτη φορά. Αλλά παίξαμε εκεί ένα βράδυ. Μετά έσπασε η φάση, δεν ξαναέπαιξα. Πέρασε καιρός. Μετά βρέθηκα στο Πήλιο στο σπίτι της Μαρία Καβογιάννη και μου λέει για τα χαρτιά.

Λέω, ότι κάποια φορά μου είχε δείξει η Άννα. Μετά παίξαμε. Είμαι μεγάλο χαρτόμουτρο», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά, η οποία ήταν φιλοξενούμενη στην εκπομπή Rainbow Mermaids.



Και συμπλήρωσε: «Λέμε με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και την Μαρία Καβογιάννη. Υπάρχουν αυτοί που παίζουν χαρτιά και υπάρχουν και οι χαρτοπαίκτες. Ποια είναι η διαφορά; Η διαφορά του χαρτοπαίκτη είναι ότι δεν σταματάει. Δεν υπάρχει για εμάς. Ξεκινάμε 19:00 και στις 07:00 λέμε''άλλο ένα και φεύγουμε; Και την άλλη μέρα έχω γύρισμα 10ωρο. Και ξέρεις πώς είμαι μετά; Τέλεια. Αυτό είναι εμμονή», είπε η ηθοποιός.