Με συγκίνηση και γεμάτη χαρά μίλησαν στους δημοσιογράφους η Ευλαμπία Ρέβη και ο Σωτήρης Σκουλούδης για τον ερχομό του γιου τους. Το ζευγάρι απέκτησε το παιδί του την περασμένη Δευτέρα και περιγράφουν ως «συγκλονιστικά» τα τελευταία 24ωρα που ζουν.

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Συγκινούμαι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ όμορφα.. Ήθελα πάρα πολύ να έρθει φυσιολογικά το μωράκι μας. Όλα έδειχναν ότι είναι καλά. Στο ραντεβού που κάναμε, είχα ανεβάσει πίεση και έκριναν ότι πρέπει να κάνουμε καισαρική. Ο θηλασμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα το όνομα» δήλωσε η Ευλαμπία Ρέβη.

«Οι άντρες αργούμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι το ίδιο εύκολο με τη γυναίκα, αλλά είναι μαγικό. Και μόνο που έχεις αυτό το πλασματάκι επάνω σου, που σου κουνιέται και κλαίει, είναι φοβερό. Υπάρχουν συζητήσεις για το όνομα, θα δούμε» πρόσθεσε από τη δική του πλευρά ο Σωτήρης Σκουλούδης.

Ερωτηθείσα για τη δύσκολη επαγγελματική κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της -όταν δηλαδή εκείνη και ο Γιώργος Κουρδής απομακρύνθηκαν από το τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη δήλωσε:

«Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Δεν αφήνω πίσω τίποτα. Για κάθε γυναίκα εκεί έξω που βρέθηκε στη θέση μου, αξίζει να αγωνιζόμαστε. Προφανώς αυτή τη στιγμή ούτε καν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως, πριν έρθει το μωρό είχαμε κάνει τις νομικές ενέργειες ενέργειες με τους δικηγόρους μου. Έχει οριστεί η δικάσιμος.

Για καμία μάνα και για καμία εγκυμονούσα, δεν εύχομαι σε κανέναν να συμβεί αυτό που μου συνέβη. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μας. Δεν το εύχομαι σε καμία γυναίκα που θέλει να δουλεύει. Ήθελα να εργάζομαι» απάντησε η Ευλαμπία Ρέβη.