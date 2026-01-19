Φαίη Σκορδά: Σε ποια παράσταση έφαγε πόρτα - «Η ντροπή που ένιωσα! Ζήτησα συγγνώμη»

Μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της φετινής -αλλά και της περσινής- σεζόν αποφάσισε να δει τελευταία στιγμή η Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο και θέλησε να δει τη «Φάλαινα» με πρωταγωνιστή τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

«Να σας πω τι έπαθα το Σαββατοκύριακο. Εμείς φιλοξενούμε πάρα πολλούς ηθοποιούς εδώ, κάνουμε πολλές συνεντεύξεις και λέμε ότι τα τελευταία χρόνια οι παραστάσεις είναι πολλές και βγαίνουν και sold out. Είναι διαφορετικό όμως να το λες, και διαφορετικό να το ζεις. Στη συγκεκριμένη παράσταση, με έχει καλέσει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αλλά τυχαίνει με τα προγράμματα να μη μπορώ να πάω τη μέρα που είναι η πρεμιέρα. Μπορεί να τύχει μια μέρα που θέλει μια οργάνωση.

Η πρόσκληση προφανώς και είναι ανοιχτή αλλά υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα…Περνάω έξω από αυτό το θέατρο το Σαββατοκύριακο, ήμασταν δυο άτομα, και λέμε, “να πάμε να δούμε αυτή την παράσταση;”. Μου λέει το άτομο που ήταν μαζί μου, “δεν έχουμε όμως εισιτήρια”. Μην ανησυχείς, λέω κι εγώ, θα το κανονίσω εγώ. Παρουσιάστρια τώρα, τους ξέρω και όλους…Το έπαιξα και μάγκας» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Διαβάστε ακόμα: Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»

Ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος της αφού η παράσταση ήταν sold out και δεν υπήρχε η δυνατότητα για θέσεις. «Εν τω μεταξύ δε μου αρέσει που όταν πας σου κάνουν δώρο τα εισιτήρια. Θέλω να πληρώνω. Δε θέλω να πηγαίνω έτσι γιατί και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Περνάμε έξω από το θέατρο και λέω, “μην ανησυχείς, θα πάω εγώ, δε μπορεί να μην έχουν μια ακύρωση, δυο θέσεις”. Πάω κι εγώ στο ταμείο. Ήταν ένας κύριος πολύ ευγενικός.

Και του λέω, “ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά μήπως υπάρχουν δυο εισιτήρια για το βράδυ;” και μου λέει, “όχι κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε;”. Τον ρώτησα μήπως υπάρχει κάποια ακύρωση, να αφήσω μήπως ένα τηλέφωνο, αν υπάρξει κάτι να με καλέσουν και μου απαντάει, “Κυρία μου τι είναι αυτά που μου λέτε; Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Να βρείτε δυο εισιτήρια για απόψε; Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι sold out η παράσταση”.

Η ντροπή που ένιωσα… Του ζήτησα συγγνώμη» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.