Φεστιβάλ Καννών 2026: Viral μοντέλο από την Ουκρανία - Παίρνει σβάρνα παρευρισκόμενους με τα... φτερά του

Εκτός από τις θαυμάσεις ταινίες και προσωπικότητες, το κόκκινο χαλί αποτελεί επίσης ένα αγαπημένο part του Φεστιβάλ των Καννών.

Οι εμφανίσεις των παρευρισκόμενων είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές. Μια τέτοια εμφάνιση, ήταν και αυτή της Snejana Onopka, γνωστού μοντέλου από την Ουκρανία που ωστόσο... αν και ωραία εμφάνιση, φάνηκε αρκετά άβολη.

Το μοντέλο φορά ένα κόκκινο φόρεμα, στενό στη μέση, με μακριά ουρά και μεγάλα κόκκιινα φτερά.

Το στιγμιότυπο από την είσοδό της στο Φεστιβάλ έγινε viral καθώς, παραπατάει λόγω της «κατασκευής» του φορέματος, ενώ «χτυπά» περαστικούς με τα φτερά της. Συγκεκριμένα φαίνεται να «παίρνει σβάρνα» μαλλιά και να περνάει ξυστά από τους παρευρισκόμενους.