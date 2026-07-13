Φοίβος Παπαδάκης: «Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας» – H ανάρτηση 6 μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου

Μισός χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από τη βαριά απώλεια, ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική εξομολόγηση στο Instagram, υπενθυμίζοντας σε όλους μας την ανεκτίμητη αξία των γονιών.

Ανεβάζοντας ένα νοσταλγικό κλικ από το μακρινό 1999, ο Φοίβος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή. Στη φωτογραφία, ο ίδιος και ο αδερφός του βρίσκονται κουρνιασμένοι στην απόλυτη ασφάλεια της πατρικής αγκαλιάς. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση λειτουργεί ως μια δυνατή, συναισθηματική υπενθύμιση για όσους έχουν ακόμα τους γονείς τους στο πλευρό τους:

«1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…», έγραψε χαρακτηριστικά.