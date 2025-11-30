Φωνάζει ο κλέφτης: Η ταινία που δεν υπέγραψε ο Δαλιανίδης και η πολυκατοικία απέναντι από τη Finos Film

Το 1965 αποτέλεσε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές για τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης εκείνη τη χρονιά είχε γυρίσει συνολικά σε πέντε ταινίες. Η «υπογραφή» του όμως φαίνεται μόλις σε τρεις από αυτές. Αντίθετα, οι ταινίες Φωνάζει ο κλέφτης και Ένα έξυπνο... μούτρο, έχουν στους τίτλους τους ως σκηνοθέτη το όνομα του μοντέρ Ανδρέα Ανδρεαδάκη!

Διαβάστε ακόμη: Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται: Η τελευταία ταινία που γύρισε η Finos Film

Ο λόγος; 'Όπως προαναφέραμε οι πολλές ταινίες που είχε γυρίσει εκείνη τη χρονιά, και θα είχε... φορολογικά προβλήματα. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα της Finos Film αναφέρει πως: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης δεν υπογράφει επίσημα τη σκηνοθεσία αυτής της ταινίας, γιατί εκείνη τη σεζόν είχε γυρίσει πολλές ταινίες και δεν ήθελε να φανεί επίσημα και σε άλλη. Για το λόγο αυτό, στους τίτλους αρχής αναφέρεται ως σκηνοθέτης ένας από τους μοντέρ της FF, ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης».

Φωνάζει ο κλέφτης: Ηλιόπουλος, Βλαχοπούλου, Παπαγιαννόπουλος

Η ταινία Φωνάζει ο κλέφτης, βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη θεατρική επιτυχία του θιάσου Μαίρη Αρώνη - Ντίνος Ηλιόπουλος - Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Πρόκειται για μία από αρκετές ελληνικές ταινίες της εποχής με κεντρικό θέμα την παραοικονομία και το φαινόμενο της μίζας που οδήγησε πολλούς επιτήδιους σε εύκολα κέρδη.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί ο Δαλιανίδης αρνήθηκε να βάλει το όνομα του στην ταινία «Ένα έξυπνο... μούτρο»

Ο Τιμολέων, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, βρίσκει στο δρόμο το πορτοφόλι ενός απόστρατου στρατηγού και νυν διευθυντή μεγάλου οργανισμού. Αποφασίζει να πάει αμέσως σπίτι του για να το παραδώσει, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι στο πορτοφόλι έχει μέσα ένα γράμμα που αποδεικνύει μια απάτη που αφορά τον γαμπρό του στρατηγού. Στο σπίτι τον υποδέχεται η γυναίκα του στρατηγού, η οποία είναι και η μόνη που γνωρίζει για την απάτη του αδελφού της, και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πάρει στην κατοχή της το πορτοφόλι. Όταν επιστρέφει ο στρατηγός στο σπίτι, εντυπωσιάζεται από την τιμιότητα του Τιμολέοντος και τον προσλαμβάνει στον οργανισμό, με σκοπό να ανακαλύψει κάθε παρασπονδία που μπορεί να γίνεται εις βάρος του.

Η πολυκατοικία που βρισκόταν το σπίτι Παπαγιαννόπουλου-Βλαχοπούλου, ήταν στην οδό Χίου 52 στο Μεταξουργείο. Ακριβώς απέναντι, στην οδό Χίου 53 ήταν τα γραφεία της Finos Film μέχρι το 2012.

Φωνάζει ο κλέφτης: Συντελεστές

Σκηνοθεσία : Γιάννης Δαλιανίδης

: Γιάννης Δαλιανίδης Σενάριο : Γιάννης Δαλιανίδης

: Γιάννης Δαλιανίδης Ηθοποιοί: Ντίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ανδρέας Ντούζος, Νινή Τζάνετ, Νικήτας Πλατής, Θάνος Μαρτίνος, Φίτσα Ντάβου, Θεόδωρος Κεφαλόπουλος, Γκόλφω Μπίνη κ.α.