Γιατί ο Δαλιανίδης αρνήθηκε να βάλει το όνομα του στην ταινία «Ένα έξυπνο... μούτρο»

Τον Φλεβάρη του 1965 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, από τη Finos Film η ταινία «Ένα έξυπνο... μούτρο». Πρόκειται ουσιαστικά για μεταφορά του θεατρικού έργου «O Τηλέμαχος τρύπωσε» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, με το σενάριο να το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Δαλιανίδης.

Στο θεατρικό έργο τον κεντρικό ήρωα τον ενσαρκώνει ο Κώστας Χατζηχρήστος, ενώ στην κινηματογραφική μεταφορά τον ρόλο αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία ο Κώστας Βουτσάς που ψάχνει απλώς να... τρουπώσει.

Δίπλα του, μεγάλα ονόματα της εποχής όπως ο Βασίλης Αυλωνίτης και ο Νίκος Ρίζος. Ξεχωριστή παρουσία έχει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ενώ σημαντικούς ρόλους κρατούν η Νινή Τζανέτ (αδερφή του Αλέκου Τζανετάκου, που επίσης παίζει) και η Έσλα Ρίζου.

Ο Διαλιανίδης και η σκηνοθεσία στο «Ένα έξυπνο... μούτρο»

Το σενάριο, λοιπόν, το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Δαλιανίδης, που έχει σκηνοθετήσει επίσης την ταινία. Ωστόσο, το όνομά του δεν φαίνεται στους τίτλους! Ο λόγος; Οι πολλές ταινίες που είχε γυρίσει εκείνη τη χρονιά. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα της Finos Film αναφέρει πως: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης δεν υπογράφει επίσημα τη σκηνοθεσία αυτής της ταινίας, γιατί εκείνη τη σεζόν είχε γυρίσει πολλές ταινίες και δεν ήθελε να φανεί επίσημα και σε άλλη. Για το λόγο αυτό, στους τίτλους αρχής αναφέρεται ως σκηνοθέτης ένας από τους μοντέρ της FF, ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης».

Μάλιστα ο Κώστας Σταματίου είχε γράψει μεταξύ άλλων στην κριτική του στα νέα πως: «Η σκηνοθεσία του πρωτοεμφανιζόμενου Ανδρέα Ανδρεαδάκη, γρήγορη, κοφτή, ό, τι πρέπει για κωμωδία».

Ουσιαστικά η απουσία του ονόματός του έχει να κάνει για φορολογικούς λόγους. Εκείνη τη χρονιά, το 1965, ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε βάλει την υπογραφή του ακόμα στις ταινίες Ιστορία μιας ζωής, Κορίτσια για φίλημα, Τέντι μπόι αγάπη μου και Φωνάζει ο κλέφτης, στην οποία επίσης δεν είχε βάλει το όνομά του (εμφανίζεται και πάλι ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης) ! Την προηγούμενη είχε σκηνοθετήσει ακόμη 4 ενώ τον ίδιο αριθμό ταινιών έκανε το και το 1966.

«Ένα έξυπνο... μούτρο»: Υπόθεση και συντελεστές

Δύο συνέταιροι σε μια φαρμακοβιομηχανία, ο Ιορδάνης και ο Πότης, είναι αρκετά ζωηροί ερωτικά. Ο Πότης είναι μέγας γυναικοθήρας, γιατί αν και αρραβωνιασμένος με τη βασική χρηματοδότρια της επιχείρησης, Αμαλία, δεν διστάζει να την απατά με την καλλίγραμμη Νανά, την οποία και συντηρεί. Κάποια στιγμή, ένας φιλόδοξος νεαρός, ο Τηλέμαχος, παίρνει είδηση την απιστία και απειλεί ότι θα τα αποκαλύψει όλα στην Αμαλία. Έτσι, προσλαμβάνεται στην εταιρεία και ξεκινάνε τα μπερδέματα…

Σκηνοθεσία : Γιάννης Δαλιανίδης

Σενάριο : Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλειάδης

Ηθοποιοί : Κώστας Βουτσάς, Βασίλης Αυλωνίτης, Νίκος Ρίζος, Νινή Τζάνετ, Έλσα Ρίζου, Αλέκος Τζανετάκος, Νανά Σκιαδά, Ελένη Κριτή, Αντιγόνη Κουκούλη, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Ελεάνα Απέργη, Κώστας Φυσσούν, Κική Λεβιδιώτου

Μουσική : Μίμης Πλέσσας

: Μίμης Πλέσσας Φωτογραφία: Νίκος Δημόπουλος