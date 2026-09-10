Φορτισμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης: «Μακάρι να αγαπούσε και ο Γιώργος τον εαυτό του πιο πολύ»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε φορτισμένος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη με τον οποίο συνεργάστηκαν στο The Voice. Ο παρουσιαστής και σεναριογράφος μίλησε για όσα τον έκαναν αγαπητό στον κόσμο και στους συνεργάτες του και ευχήθηκε να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του περισσότερο.

«Είναι χαρά μου να μιλήσω για το Γιώργο.Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Συνδεθήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια στο Voice. Και ήθελα απλώς να πω στον κόσμο ότι έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε. Ήταν πολύ αληθινός, ήταν μοναδικός, σπάνιος. Δεν υπάρχει κάποιος σαν τον Γιώργο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σαν τον Γιώργο.

Σε αφόπλιζε με τα σωστά του, με τα λάθη του. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά που έβλεπε από τον Γιώργο, τα περίεργα, τα μοναδικά, τα έβλεπε γιατί ο Γιώργος έτσι ήταν. Δεν τα έκανε επίτηδες για να τον αγαπήσουμε, δεν τα έκανε για να προκαλέσει, δεν τα έκανε για να συζητηθεί, να γίνει viral. Ήταν έτσι.

Και αυτό καταλάβαινε και ο κόσμος και τον αγαπούσε. Δεν τα έκανε για να πουλήσει εισιτήρια ή για να πουλήσει δίσκους. Τα έκανε γιατί ήταν αληθινός και άκουγε την καρδιά του και αυτήν άκουσε μέχρι και το τέλος. Και του είπε η καρδιά του “ας σταματήσουμε” και απλώς έτσι σταμάτησε», πρόσθεσε.

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Έχω πολλές, πολλές, πολλές ιστορίες να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Θα έρθω και από κοντά με μεγάλη χαρά και θα μιλήσουμε. Δεν κουράζομαι να μιλάω για τον Γιώργο πραγματικά.

Τον είχαμε στην καρδιά μας πολύ και θέλω να πω “συλλυπητήρια” σε όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Μαζί πονάμε και μαζί θα τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε πάντοτε πιστεύω» συνέχισε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλώντας στο «Στούντιο 4».

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Αναφορικά με τη μεγάλη αποδοχή που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε: «Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά. Είναι κάτι μαγικό που είχε αυτός ο άνθρωπος.

Και θα το ξαναπώ, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τόσο καλά με άνθρωπο που να είναι τόσο διαφορετικός από μένα. Δηλαδή, καμιά φορά μου έλεγε “Θέλω να έρθω στην Αίγινα, θέλω να έρθω στην Αίγινα” και του έλεγα “Ναι, βρε Γιώργο, να ‘ρθεις”. Και μετά σκεφτόμουν “άμα έρθει ο Γιώργος στην Αίγινα τι θα κάνουμε;” Εγώ κοιμάμαι από τις δέκα. Αυτός στις δέκα θα πιει τον πρώτο του καφέ για να, για να δούμε πώς θα περάσουμε.

Κάπως λίγο σε παράσερνε βέβαια στον κόσμο του και πήγαινες με τον ρυθμό του. Ήτανε μοναδικό αυτό που είχε. Δεν εξηγείται, δεν αντιγράφεται», περιέγραψε ο σεναριογράφος και παρουσιαστής.

«Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι την άξιζε αυτή την αγάπη πραγματικά και να μη σταματήσει να τη δείχνει. Την είχε ανάγκη. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ», είπε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.