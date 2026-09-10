The Voice: Ο αιφνίδιος θάνατος Μαζωνάκη αλλάζει τα δεδομένα - Οι σκέψεις για την επόμενη μέρα

«Το The Voice ήταν μια διέξοδος, ήταν η χαρά μου» δήλωνε πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Και δεν ήταν μόνο η χαρά του, ήταν και η χαρά μας. Απρόβλεπτος, ανατρεπτικός, πληθωρικός, ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθισε για τρεις σεζόν στην κόκκινη καρέκλα και κατάφερε να ξεδιπλώσει την τρυφερότητά του, την αυθορμησία του, το ταλέντο του και το χιούμορ του.

«Η τηλεόραση που τόσο απέφευγα με απελευθέρωσε. Δεν θεωρώ ότι ξόδεψα τη ζωή μου, τα πράγματα κύλησαν και κυλούν σε μια ροή. Δεν ανήκω στους διασκεδαστές αλλά στους ψυχαγωγούς. Το πρώτο γύρισμα μετά το Δρομοκαΐτειο ήταν χαμός, ήμουν σε όλα τα κανάλια, πιο επίκαιρος από ποτέ. Ούτε γι' αστείο να κλειδωθώ στο σπίτι. Το Voice μου έδωσε αυτό που είμαι.

Έδωσα τη σκυτάλη εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο και άρχισε να αντιλαμβάνεται ποιος πραγματικά είμαι. Είχα την ανάγκη να ακούσω έναν καλό λόγο και ότι όντως αξίζω. Αισθάνθηκα χρήσιμος, ότι έχω έναν λόγο ύπαρξης, ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου, η αγάπη, η εξέλιξη, πήραν τη θέση τους», ανέφερε επίσης στον Τάσο Τρύφωνος.

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Η επόμενη μέρα στο The Voice

Ο αιφνίδιος θάνατoς του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη (9/9) σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο και το ίδιο μουδιασμένοι είναι και οι coaches και η παραγωγή του Voice. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, ούτε και έχουν γίνει συζητήσεις για την επόμενη μέρα του talent show.

Αυτή την περίοδο συνεχίζονταν ακόμη οι auditions των υποψηφίων από την παραγωγή και οι τέσσερις coaches: Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου δεν είχαν μπει ακόμα στο στούντιο για γυρίσματα. Τα γυρίσματα θα ξεκινούσαν σε περίπου δύο εβδομάδες.

Στο format του The Voice στην Ελλάδα όλα τα χρόνια περιλαμβάνονταν 4 coaches οπότε δεν θεωρείται πιθανό αυτό να αλλάξει, αν και η αμερικανική εκδοχή του έχει τύχει να προβληθεί και με 3.

Κάτι ακόμα που πιθανότατα βρίσκεται υπό σκέψη είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας αφενός των συναδέλφων του που θα κληθούν να καθίσουν στις κόκκινες καρέκλες χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά αφετέρου και του τραγουδιστή/τραγουδίστριας που θα μπορούσε τόσο σύντομα να σηκώσει «το βάρος» αυτής της 4ης θέσης.

Με αυτά τα δεδομένα, μια μικρή ή μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έναρξη της 12ης σεζόν του The Voice φαντάζει μάλλον πιθανή αυτή τη στιγμή με το κανάλι να έχει να λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες για τον προγραμματισμό του αλλά και τον ίδιο τον μουσικό διαγωνισμό.