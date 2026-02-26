Γαρμπή - Σχοινάς: Πήγαν στον «σύμβουλο γάμου» Ατζαράκη και έλυσαν τις διαφορές τους με ένα φιλί

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό βίντεο υποδυόμενοι τους εαυτούς τους, αλλά με προβλήματα στον γάμο τους μετά από 29 χρόνια έγγαμου βίου, τα οποία, σε μια απόπειρα να τα λύσουν, καταφεύγουν στον σύμβουλο γάμου... Διονύση Ατζαράκη και τελικά, ό,τι διαφωνία έχουν να τη λύνουν με ένα φιλί.

«Ο γάμος μας καταρρέει», λέει στην αρχή η Καίτη Γαρμπή με τον Σχοινά να διαφωνεί και να λέει πως «μια χαρά είναι ο γάμος μας» για να πετάξει η Queen (το λέει και η μπλούζα της) την ατάκα: «Ορίστε, διαφωνούμε στα πάντα, γιατρέ. Γι' αυτό λέω ότι καταρρέει».

Από το... σοκ του Ατζαράκη για τα 29 χρόνια γάμου, μέχρι τη «λίστα του Σίντλερ» με τα παράπονα της Καίτης Γαρμπή σε αντίθεση με το «τίποτα» με μορφή kaitoji που έχει αντίστοιχα ο Διονύσης Σχοινάς, στο βίντεο που ακολουθεί οι δύο τραγουδιστές μας χαρίζουν απλόχερα γέλιο με πολλές ατάκες τους να είναι εμπνευσμένες από στίχους τραγουδιών που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Και φυσικά έχουμε το happy end αφού ο «Καζανόβας» Σχοινάς ό,τι έχει να πει στη Γαρμπή της το λέει «με ένα φιλί» μετά από προτροπή του Ατζαράκη, ο οποίος τελικά τους αφήνει μόνους τους και ας είναι ιεροσυλία, όπως του επισημαίνει η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία», του λέει χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Ατζαράκη να της απαντάει «ναι, αλλά αν μείνω, θα είναι μπανιστήρι, οπότε λέω να γίνω ιερόσυλος» με το ζευγάρι να μην πτοείται, αφού «καλύτερα οι δυο μας» που έλεγε και στο ντουέτο της με την Άννα Βίσση.