Γερμανού για καταγγέλλουσα του Παναγιωτόπουλου: «Οι Ράδιο Αρβύλα της στάθηκαν»

Την περασμένη Τρίτη (18/11) ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κρίθηκε ένοχος για δεύτερη υπόθεση revenge porn, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του από κακούργημα σε πλημμέλημα και του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, επιβάλλοντάς του ποινή τριών ετών φυλάκισης με αναστολή.

Με αφορμή την εξέλιξη στις υποθέσεις που τον βαραίνουν, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» η πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε για revenge porn η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι η υπόθεση αυτή την έχει καταστρέψει ψυχολογικά και πως η ίδια δεν δέχεται «κανένα ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ούτε αυτό της μετάνοιας».

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα Δε Γίνεται» πως: «Είναι ένα κορίτσι που το γνωρίζω προσωπικά, την έχω συναντήσει, έχω μιλήσει μαζί της. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλύψω τα στοιχεία της ή το όνομά της. Απλώς θέλω να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, ένα παιδί που με πολλή γενναιότητα παλεύει όλα αυτά τα χρόνια να δικαιωθεί. Αντιμετωπίζοντας και οικονομικά προβλήματα, γιατί δίνει μόνη της εντελώς την δικαστική αυτή μάχη… έχει δανειστεί χρήματα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει μια δικαστική διαμάχη».

Στη συνέχεια η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε επίσης: «Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα της. Μετά την αποκάλυψη στάθηκαν δίπλα της και οι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα και οικονομικά και ψυχολογικά και ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης. Αμέσως ήταν στο πλευρό της και θα συνεχίσουμε όλοι να είμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο».

«Για δύο ολόκληρα χρόνια του ζητούσα να σβήσει ό,τι υλικό υπήρχε από μένα»

Η πρώτη καταγγέλλουσα που κατηγόρησε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο για revenge porn, τόνισε στην εκπομπή του Alpha: «Αυτή τη φορά, βλέποντας την υπόθεση απ’ έξω, μπορώ να πω ότι νιώθω μεγάλη απογοήτευση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τα αδικήματα που αφορούν την κοινοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο.

Το να ανεβάζεις βίντεο από προσωπικές στιγμές ενός ατόμου, εκθέτοντάς το σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο και να μένουν αυτά τα βίντεο ή οι φωτογραφίες για πάντα κάπου στο διαδίκτυο, είναι κάτι τρομακτικό.

Όταν αυτός ο άνθρωπος γνωρίζοντας τη ζημιά που θα προκαλούσαν αυτά τα βίντεο επί 12 ολόκληρα χρόνια, διατηρούσε προφίλ και σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, όπου ανέβαζε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες από πολλές κοπέλες εκτός από μένα, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της πράξης. Αν δεν το ανακάλυπτα τυχαία, προφανώς αυτός ο άνθρωπος θα συνέχιζε να κάνει το ίδιο για την υπόλοιπη ζωή του χωρίς κανείς να τον σταματήσει.

Για δύο ολόκληρα χρόνια του ζητούσα να σβήσει ό,τι υλικό υπήρχε από μένα, αλλά και από άλλες κοπέλες, πράγμα το οποίο δεν έκανε παρά μόνο όταν το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα. Επιπλέον, έχοντας ήδη λάβει γνώση για την καταγγελία, δύο χρόνια αργότερα ανέβασε φωτογραφίες από μία άλλη κοπέλα σε ένα blog που είχε προφίλ. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη δικογραφία με αποδείξεις, οπότε εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κανένα ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ούτε αυτό της μετάνοιας.

Στο προηγούμενο δικαστήριο είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μετάνιωσε επειδή κατέστρεψε τη ζωή του και την καριέρα του. Φαίνεται ότι όχι απλώς δεν έχει μετανιώσει, αλλά ότι δεν έχει καν συνειδητοποιήσει πόσο κακό έχει προκαλέσει σε εμένα και τις άλλες δύο κοπέλες. Από το 2019 έως τώρα, αυτή η υπόθεση με έχει καταστρέψει ψυχολογικά και το μόνο που επιθυμώ είναι να τελειώσει η δική μου υπόθεση με μία υποδειγματική τιμωρία, όχι μόνο για να τιμωρηθεί ο ίδιος, αλλά και για να αποτρέψει άλλους από το να κάνουν το ίδιο».