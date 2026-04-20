Γιάννης Γκελντής: «Όταν με επισκέφτηκε η σύντροφός μου στη φυλακή, ντράπηκα να εμφανιστώ μπροστά της»

Δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του ο σεφ Γιάννης Γκελντής αποκαλύπτει όσα έζησε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου παρέμεινε επί πέντε μήνες.

«Μπήκα στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί. Δεν είχα ούτε παντόφλες όταν μπήκα μέσα. Ένας συγκρατούμενος μου έδωσε παντόφλες και πετσέτα. Δεν με ήξεραν. Δεν το περίμενα ότι θα μπω φυλακή, ούτε είχα καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος γι' αυτά τα αδικήματα που κατηγορήθηκα δικαίως φυσικά», εξομολογήθηκε μιλώντας στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Όπως παραδέχεται το φταίξιμο ήταν δικό του και πλήρωσε για αυτό, εκείνο που τον πληγώνει περισσότερο όμως ήταν το στίγμα στους δικούς του ανθρώπους.

«Φταίω εγώ που δεν κατέθεσα τα βιβλία της 5ετίας. Από εκεί ήρθαν μετά δύο εντάλματα, ένα για το ΦΠΑ στις 350.000 ευρώ και ένα για τον φόρο εισοδήματος που ήταν στο 1,6 εκ. Με στήριξαν μόνο τρεις άνθρωποι. Δύο επιχειρηματίες και ένας μάγειρας.

Όταν ήρθε για πρώτη φορά επίσκεψη η σύντροφός μου στη φυλακή, ντράπηκα να εμφανιστώ μπροστά της γιατί πραγματικά την άφησα αβοήθητη. Μια ταλαιπωρία την περίμενε. Αλλά ήταν δίπλα μου. Δεν ήξερα τι να περιμένω, τι θα δω, η ντροπή που έχεις... Έφερες έναν άνθρωπο πέρα από τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση. Η σύντροφός μου είναι εσωστρεφής άνθρωπος, ήταν πολύ δύσκολο.

Δεν φτάνει μια απλή συγγνώμη γι' αυτό που συνέβη προς την οικογένειά μου, προς τη σύντροφό μου, προς την κόρη μου. Όσο ήμουν φυλακή, αλλά και τώρα που αποφυλακίστηκα δεν είχα επαφή με την κόρη μου γιατί δεχόταν bullying στη δουλειά της. Με έχει στεναχωρήσει και είναι ντροπή δικιά μου. Η υγεία, η ελευθερία είναι τα μεγαλύτερα αγαθά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος», ανέφερε.