Γιάννης Καλλιάνος: «Η σύζυγός μου απέβαλε, εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς»

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος γνωστοποίησε σε συνέντευξή του ότι η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, αλλά κατά τη δέκατη εβδομάδα κύησης απέβαλε.

«Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, η σύζυγός μου είχε μείνει έγκυος σε ένα παιδάκι, απέβαλε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη με αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και το μέλλον, και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί μας το ζητάει ο γιος μας, ο Γιώργος.

Μόλις είχε μείνει έγκυος η Χάρις, πήγαινε και έβλεπε σε μια εφαρμογή πώς μεγαλώνει το μωρό κάθε εβδομάδα μέσα στην κοιλιά, και έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα, την Χάρις, τον ίδιο και μέσα στην κοιλιά της Χάρις έφτιαχνε μια τελίτσα. Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί, που μας έλεγε πώς να βάλουμε τα κρεβάτια. Ήθελε μπέμπα.

Όταν απέβαλε η Χάρις και κάναμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εργασίες, δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί. Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε. Η γυναίκα μου τόσες μέρες, με το που το σκέφτεται την πιάνουν τα κλάματα. Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος» δήλωσε ο Γιάννης Καλλιάνος στη διαδικτυακή εκπομπή των αδελφών Ράντη.

Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες κόντεψα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου»

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno για τη δύσκολη στιγμή της οικογένειας, εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του που είναι πολύ θλιμένη.

«Εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς» αποκάλυψε ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Το πιο στενάχωρο είναι βεβαίως για τη Χάρις, αλλά και για τον γιο μας, που το περίμενε….Είναι 4,5 ετών και μας το ζητάει πολύ έντονα…Δυστυχώς δε μπορείς να πας κόντρα στη φύση» είπε.

Ο μετεωρολόγος παντρεύτηκε με τη Χάρις Δαμιανού το 2021 στο Δημαρχείο Ηλιούπολης με πολιτικό γάμο. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.