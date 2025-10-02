Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»

Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε χθες Τετάρτη (1/10) στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24 μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις δημόσιες σχέσεις που συχνά επιζητούν οι συνάδελφοι του.

Ταυτόχρονα, μίλησε και για το πώς κινήθηκε ο ίδιος στον χώρο της υποκριτικής, λέγοντας πως πάντα ήταν «αλλού» (περίπου στο 4:00 λεπτό του παρακάτω βίντεο).

«Είμαι γενικά "αλλού", το λέω και το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει στοιχίσει όμως αυτό, καθόλου. Δεν έδωσα σημασία και δεν νομίζω ότι έδωσαν και οι άλλοι τόση πολλή σημασία.

Πιο πολύ ήταν για δική μου χρήση αυτή, δηλαδή ούτε το διαφήμισα ούτε και είπαν, ας πούμε, "αυτός είναι αλλού".

Ήμουν από μόνος μου, αλλά, το ότι ήμουν κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν είχα επαφή με τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν πολλές φορές τον χώρο μας», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Σήμερα μόνο αυτός ο ηθοποιός, που δεν είναι κοινωνικός και είναι λίγο αλλού, θα τα καταφέρει, κυρίως και επί της ουσίας», πρόσθεσε ο Γιάννης Μπέζος.

Μάλιστα, όταν η οικοδέσποινα του «Καλύτερα Αργά» ανέφερε πως «υπάρχει η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί πρέπει να κυκλοφορούν, να βρίσκονται στις ειδήσεις και στα social media», ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε: «Αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της σόουμπιζ, που λένε».