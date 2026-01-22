Γιάννης Μπέζος: «Το Netflix δεν σημαίνει τίποτα, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί»

Τις απόψεις του γύρω από την υποκριτική, το τι είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό, αλλά και τις δουλειές που ο ίδιος διαλέγει να παρακολουθήσει στην τηλεόραση μοιράστηκε ο Γιάννης Μπέζος μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star.

«Η σκηνοθεσία δεν είναι καμία προαγωγή. Δεν ξέρω αν το θεωρούν καλό για την καριέρα τους. Εγώ δεν συμφωνώ. Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί. Η προσωπικότητα διαμορφώνεται όμως. Θέλει προσπάθεια και αν δεν την έχεις το ταλέντο δεν έρχεται να ακουμπήσει», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει κάθε ρόλο του με τον ίδιο τρόπο: «Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Αλλιώς ξεκινάς ηττημένος. Είναι η λεγόμενη μιζέρια, την οποία σιχαίνομαι αφόρητα».

Ως προς τις σειρές που επιλέγει ο ίδιος να παρακολουθήσει στη μικρή οθόνη, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Έχω δει αρκετά ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια. Και στην ΕΡΤ είδα σειρές, έβλεπα την «Παραλία», βλέπω τώρα «Το παιδί», «Τα φαντάσματα». Είχε κάτι να πει στον χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει να ρισκάρεις. Να μην φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν η κωμωδία δεν ενοχλήσει δεν έχει νόημα».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τόνισε πως το Netflix δεν είναι κάτι στο οποίο στοχεύει. «Δεν με ενδιαφέρει το Netflix. Έχω δει απίστευτες ανοησίες στο Netflix, δεν σημαίνει τίποτα. Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ και θα δούμε για το Netflix».