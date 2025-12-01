Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

Πριν από μερικές ημέρες ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook ότι ενδέχεται να συνεργαστεί με την Τζάνετ Τζάκσον στην παγκόσμια περιοδεία της το 2026 και τώρα ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι για μια ώρα μιλούσε με τη Μαράια Κάρεϊ στο messenger.

«Καλά αυτά απλά δε γίνονται!! Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο messenger, με τη Mariah Carey!! Πέρασε μισή ώρα, για να είμαι σίγουρος 100/100. Το 2026 σίγουρα φέρνει ομορφιές. Καλή σας νύχτα, αύριο τα λέμε.

Ps: έχω κρατήσει το chat, αύριο θα ανεβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ώστε να σας φύγει η οποία αμφιβολία. Night Night», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για να προλάβει και όσους θα αμφισβητήσουν τα λεγόμενά του.

Διαβάστε επίσης - Καινούργιου: «Ό,τι και να έχει απέναντι, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ, όλοι εδώ»

Μάλιστα, επανήλθε στο θέμα και με νεότερη ανάρτησή του, την οποία συνόδεψε με πέντε φωτογραφίες της Μαράια Κάρεϊ και ανέφερε κάποια πράγματα που όπως επεσήμανε του έγραψε η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» και ρωτώντας στο τέλος τους διαδικτυακούς του φίλους: «Τελικά, εσείς τι λέτε, μιλάω με την υποφαινόμενη ή όχι; Μιλάω κανονικότατα».

Ωστόσο, ο Γιάννης Παπαμιαχήλ δεν αποκάλυψε τι συζητάνε σε αντίθεση με την περίπτωση της Τζάνετ Τζάκσον που είχε αναφέρει ότι πρόκειται για συνεργασία στην περιοδεία της την επόμενη χρονιά.