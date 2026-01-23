Γιάννης Σπαλιάρας για τη σχέση του με την Αλεξανδράκη: «Έχει παραγραφεί»

Αν και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει αρκετά ανοιχτός στις δηλώσεις του για την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν φάνηκε να είναι απόλυτα σύμφωνος με την αποκάλυψη της προ αρκετών χρόνων σχέση του με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, από την ίδια.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Happy Day ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εντάξει, εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά μετά από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω».
Διαβάστε ακόμα: Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η άγνωστη ερωτική σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα - «Έχει κρυφές χάρες»
Υπενθυμίζεται ότι, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αποκαλύψει τη σχέση που είχε με τον Γιάννη Σπαλιάρα μιλώντας στο Youtube κανάλι του Fipster.
Πιο συγκεκριμένα ο Fipster ρώτησε: «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», εκείνη απάντησε: «Περίμενε, να τον πω; Θα σου πω, με τον Γιάννη Σπαλιάρα…Δεν πήγαινα ποτέ με μοντέλα, αλλά έχει κρυφές χάρες…Με κυνήγαγε».
- Πέτυχε το νέο στοίχημα; Η τηλεθέαση του Καλημέρα Ελλάδα χωρίς την Άννα Λιβαθυνού
- Το νέο ταμείο για την Αττική, η (νέα) Αριστερά κατά της Καρυστιανού και το σενάριο με Σαμαρά στο Επικρατείας
- Κινέζα αθλήτρια χόρεψε την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ
- Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.