Γιάννης Σπαλιάρας για τη σχέση του με την Αλεξανδράκη: «Έχει παραγραφεί»

Αν και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει αρκετά ανοιχτός στις δηλώσεις του για την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν φάνηκε να είναι απόλυτα σύμφωνος με την αποκάλυψη της προ αρκετών χρόνων σχέση του με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, από την ίδια.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Happy Day ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εντάξει, εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά μετά από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω».

Υπενθυμίζεται ότι, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αποκαλύψει τη σχέση που είχε με τον Γιάννη Σπαλιάρα μιλώντας στο Youtube κανάλι του Fipster.

Πιο συγκεκριμένα ο Fipster ρώτησε: «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», εκείνη απάντησε: «Περίμενε, να τον πω; Θα σου πω, με τον Γιάννη Σπαλιάρα…Δεν πήγαινα ποτέ με μοντέλα, αλλά έχει κρυφές χάρες…Με κυνήγαγε».