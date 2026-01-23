Μενού

Γιάννης Σπαλιάρας για τη σχέση του με την Αλεξανδράκη: «Έχει παραγραφεί»

Η αντίδραση του Γιάννη Σπαλιάρα όταν ρωτήθηκε για την αποκάλυψη της σύντομης σχέσης του με τη Δήμητρα Αλεξανδρακη.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Σπαλιάρας και Δήμητρα Αλεξανδράκη
Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Δήμητρα Αλεξανδράκη | NDP
  • Α-
  • Α+

Αν και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει αρκετά ανοιχτός στις δηλώσεις του για την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν φάνηκε να είναι απόλυτα σύμφωνος με την αποκάλυψη της προ αρκετών χρόνων σχέση του με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, από την ίδια.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Happy Day ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εντάξει, εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά μετά από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω».

Διαβάστε ακόμα: Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η άγνωστη ερωτική σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα - «Έχει κρυφές χάρες»

Υπενθυμίζεται ότι, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αποκαλύψει τη σχέση που είχε με τον Γιάννη Σπαλιάρα μιλώντας στο Youtube κανάλι του Fipster.

Πιο συγκεκριμένα ο Fipster ρώτησε: «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», εκείνη απάντησε: «Περίμενε, να τον πω; Θα σου πω, με τον Γιάννη Σπαλιάρα…Δεν πήγαινα ποτέ με μοντέλα, αλλά έχει κρυφές χάρες…Με κυνήγαγε».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE