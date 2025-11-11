Γιάννης Στάνκογλου: «Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή - Κοντεύω πενταετία»

Ο Γιάννης Στάνκογλου εξομολογήθηκε στο Στούντιο 4 πως είναι εδώ και μια πενταετία ελεύθερος από επιλογή, εξηγώντας πως φροντίζει πλέον περισσότερο τον εαυτό του, ενώ δεν έκρυψε πως είναι σημαντικό για εκείνον που περνάει τις μισές ημέρες με τα παιδιά του.

«Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή. Κοντεύω πενταετία. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους κι είναι πολύ ωραία. Έχω φτιάξει ένα σπίτι που γουστάρω πολύ και μπορώ να μαγειρεύω, να βλέπω ταινία. Περνώ πολύ όμορφα και γενικά έχω πολλή χαρά για τη ζωή», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης - Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»

«Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ότι τον πρόσεχα πριν 5 χρόνια. Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ. Παίρνω τις βιταμίνες μου, τρώω σωστά. Έχω χαλαρώσει με το ποτό, χτύπα ξύλο.

Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει λίγο το μέσα μου. Από εκεί και πέρα το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά», συμπλήρωσε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Μάλιστα, εξήγησε ότι έχει συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του όσον αφορά το μεγάλωμα των παιδιών τους, κάτι που ζήτησε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή όταν αποφάσισαν να χωρίσουν.

«Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Θα έρθουν Σάββατο βράδυ στο σπίτι τα παιδιά και θα φύγουν Τρίτη βράδυ. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ένας άλλος Γιάννης.

Τα παιδιά το πήραν πολύ ήπια, έχει να κάνει και με το πώς τους το εξηγήσαμε. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις με τη μαμά», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στάνκογλου.