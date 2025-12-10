Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ξανά στον αέρα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Εύχομαι κανείς να μην πάθει αυτό που έπαθα»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βγήκε κανονικά στον αέρα της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τετάρτης 10/12 μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Ο συντονιστής της εκπομπής του ΣΚΑΪ ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα για γρήγορη ανάρρωση που δέχτηκε και ευχήθηκε κανείς να μην περάσει τέτοιο πόνο, όπως αυτός από τον κολικό του νεφρού που τον έστειλε στο νοσοκομείο.

«Καλό μεσημέρι όπου υπάρχει Ελλάδα. Εδώ είμαι και πάλι. Δε ξέρω αν σας έλειψα, εμένα πάλι μου λείψατε πάρα πολύ. Ήρθα πάλι πίσω σαν τον δολοφόνο», σχολίασε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αφού στην έναρξη έπαιζε το τραγούδι ως μουσικό χαλί.

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ειλικρινά ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου τόσα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει τόση αγάπη μαζεμένη», συνέχισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε την δύσκολη εμπειρία του με τον κόσμο.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες με τον κολικό του νεφρού. Μια πολύ μικρή πετρούλα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ άσχημα με πολύ δυνατό πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη τη συμπαράσταση», ανέφερε.