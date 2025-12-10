Κατερίνα Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: «Τον κράτησαν κατευθείαν μέσα, υπέγραψε να βγει με δική του ευθύνη»

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε στο πλατό του Happy Day σήμερα Τετάρτη (10/12) και η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρώτησε - μεταξύ άλλων - για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συντρόφου της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Έχει ξυπνήσει τώρα, δεν ξέρω αν μας βλέπει, έχει βγει από το νοσοκομείο. Ελπίζω σήμερα να πάει και στην εκπομπή βάσει των οδηγιών του γιατρού. Είναι καλά. Είναι αυτό που έχουν νομίζω όλοι οι άντρες γιατί είναι μεγάλα παιδιά.

Πολλές φορές θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες και ότι κάτι που είχε πολλούς πυρετούς για πολλές μέρες και θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι, τελικά είχε πνευμονία», είπε αρχικά η Κατερίνα Γερονικολού.

«Πήγαινε κανονικά στην εκπομπή, μέχρι που την Παρασκευή τον είδα στην εκπομπή και δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν πάρα πολύ άσχημη η φωνή του και φαινόταν καταβεβλημένος.

Τον κρατήσανε κατευθείαν μέσα, υπέγραψε για να βγει με δική του ευθύνη, και μετά ήρθε και ο κολικός του νεφρού και δέσαμε. Νομίζω θα πάνε όλα καλά, αρκεί να το προσέξει, γιατί υπάρχουν πολλές φορές υποτροπιάσεις», συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Μάλιστα, η Κατερίνα Γερονικολού θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα γύρω από την πρόληψη λέγοντας:

«Το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά είναι πολιτισμός. Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στο γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, όλοι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι θέμα πρόληψης.

Στις δικές μας δουλειές, επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος, δεν είσαι ποτέ ανέμελα άρρωστος, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Χάνει κάποιος το μεροκάματό του, το κοινό θα δυσαρεστηθεί ο παραγωγός χάνει χρήματα. Και είσαι στο κρεββάτι του όνου και έχεις και τη συννεφιά του τι χάνεται».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι «για μένα αυτά τα οκτώ χρόνια σχέσης είναι τα πιο όμορφα της ζωής μου. Νιώθω σαν να είμαι ακόμα αρκετά στην αρχή».

«Σπάνια βγαίνω εκτός εαυτού. Δεν πολυζηλεύω, δεν μου αρέσει καθόλου η ζήλια σαν αίσθημα, τη θεωρώ σαν να υποτιμάς τον εαυτό σου και είναι σα να λες δεν σου έχω εμπιστοσύνης», ανέφερε στη συνέχεια η Κατερίνα Γερονικολού.