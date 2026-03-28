Gio Kay: «Όραμά μου να γίνω πρωθυπουργος της Ελλάδας - Πρότυπό μου ο Τραμπ»

Ο Gio Kay έχει στόχο να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και έχει πρότυπό του τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά δήλωσε μεταξυ άλλων σε συνεντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου ανέφερε ότι οι συμμετοχές του στα τηλεοπτικά προγράμματα Survivor και J2US είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να τον γνωρίσουν από τους πιτσιρικάδες μέχρι οι γιαγιάδες.

«Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το λέω φουλ αλήθεια, μιλάς τώρα στον μελλοντικό ευρωβουλευτή της Ελλάδος. Θα έχω το δικό μου κόμμα, που λέγεται Generation Hellas. Πολλοί με έχουν μάθει από το Survivor που απλά για μένα ήταν μια στρατηγική να μπω μέσα στα σπίτια. Και τώρα αντί για τους πιτσιρικάδες με ξέρουν και οι γιαγιάδες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να με ξέρουν από το Just the Two of Us που τραγουδάω. Το Just the Two of Us είναι για μένα ότι στο Survivor που ήμουνα με άτομα που δεν τους ξέρει κανείς και έγινα θρύλος. Τώρα έρχομαι εδώ με άλλους που είναι διάσημος και γίνομαι και θρύλος εδώ», είπε στην εκπομπή.

Όταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος τον ρώτησε ποιος είναι το πρότυπό του, εκείνος απάντησε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πορεία του είναι σαν αυτή που κάνω εγώ: επιχειρηματίας, reality show, σουπερ σταρ, showbiz. Δεν μιλάω για την πολιτική του, αλλά για την πορεία του».

Ο Gio Kay θεωρεί ακόμα ότι είναι εξίσου διάσημος - ίσως και περισσότερο - από τον Σάκη Ρουβά και πως του αρέσει τηλεοπτικό ο Γιώργος Λιάγκας γιατί είναι και οι δύο παρεξηγημένοι και «τρώνε hate».

Παράλληλα, ο Gio Kay ετοιμάζει το βιβλίο του με τίτλο «Νοοτροπία: Life of a Hustler», το οποίο περιγράφει ως ένα εγχειρίδιο life coaching και αυτοβελτίωσης.

«Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας άκουγε τον Σωκράτη και έγραφε. Εγώ από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει και από όλους τους ανθρώπους που έχω κάνει και εγώ συνέντευξη και έχω εγώ μιλήσει και έχω εγώ δει, τα έχω βάλει όλα σε ένα», είπε.