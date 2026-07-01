Ο Γιώργος Αρσενάκος έστειλε ένα μήνυμα δύναμης προς όλους, σχολιάζοντας δημόσια την εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα σχετικά με την καταγωγή της.

Η κορυφαία pop star, καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, παραδέχτηκε πως λόγω του bullying για την καταγωγή της φοβόταν πως δεν θα της δοθούν ίσες ευκαιρίες και πρόσθεσε:

«Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό».

Ανεβάζοντας το απόσπασμα από τη συνέντευξη σε Instagram story, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους.

«Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου», έγραψε χαρακτηριστικά.