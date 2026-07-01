Ελένη Φουρέιρα: «Έχω φάει πάρα πολύ bullying - Το διαδίκτυο είναι πολύ σκληρό, δεν μασάω πια»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη χθες Τρίτη (30/06) στο τελευταίο επεισόδιο του «The 2Night Show» για φέτος και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή, αλλά και για τον ρατσισμό και το bullying που βίωσε όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε νέα παιδιά που περνούν κάτι αντίστοιχο.

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Σε ερώτηση για αν σκέφτεται να κάνει δεύτερο παιδί, η Ελένη Φουρέιρα απάντησε:

«Είναι κάτι το οποίο δεν με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη.

Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνος του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του, ελπίζω να κάνει καλές επιλογές».

«Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δεν μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι.

Αλλά αυτό έχει και συνέπειες. Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Πάμε στην πραγματικότητα, έχω πεθάνει, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν είναι τόσο ρόδινο.

Ακόμα δεν κοιμάται, ακόμα φωνάζει το βράδυ, ακόμα είμαστε ξαπλωμένοι κάτω σε ένα στρώμα δίπλα από το κρεβάτι του. Έχω γίνει χίλια κομμάτια και εγώ και ο πατέρας του.

Δεν είναι τόσο ρόδινο, αλλά είναι δική μου επιλογή. Και επειδή ξέρω ότι αντέχω, με γεμίζει», εξομολογήθηκε η Ελένη Φουρέιρα.

Φουρέιρα: «Έκλαιγε η μάνα μου - "Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει;", μου έλεγε»

Στην πορεία της συνέντευξης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε την Ελένη Φουρέιρα αν της έχουν φερθεί καλά τα Μέσα, όλα αυτά τα χρόνια με την αγαπημένη τραγουδίστρια να λέει 50-50, εξηγώντας τον λόγο και μιλώντας για το bullying που δέχτηκε κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

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«Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα, έχω φάει πάρα πολύ bullying. Είναι 50-50, γιατί μου έχουν φερθεί πολύ ωραία και με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει, αλλά έχει περάσει μια περίοδος που έχω φάει πάρα πολύ bullying, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου.

Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει.

Πες το ότι ευθύνομαι και εγώ για τον ρατσισμό ή το bullying που, αν θες, από κάποιες εκπομπές. Μπορεί. Δεν υπήρχε τακτ.

Δεν υπήρχε καθόλου τακτ και δεν υπήρχε το ότι δεν υπήρχε αυτό το ότι είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του σε μια ξένη χώρα, έχει φάει πάρα πολύ ρατσισμό, οπότε αναγκάστηκε ίσως να προσπαθήσει να κρύψει την καταγωγή του, την έκανε η κοινωνία να την κρύψει;

Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες "αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες". Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε. "Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ". Ο Γιώργος Αρσενάκος με στήριξε πολύ. Μου έλεγε ότι δεν ενδιαφέρει ούτε εκείνον ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά. Μου έδινε δύναμη να συνεχίσω», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.

Μάλιστα, η εκρηκτική ποπ σταρ θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στα παιδιά που βιώνουν bullying, λέγοντας:

«Η τηλεόραση δεν είναι πια τόσο σκληρή, αλλά το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σκληρό. Εγώ τα έχω ακούσει όλα, δεν μασάω πια.

Για όλα υπάρχει λύση και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε. Και αν δεν μπορείτε στους γονείς σας, υπάρχουν τηλέφωνα και άνθρωποι που μπορούν να σας ακούσουν. Για όλα υπάρχει λύση».