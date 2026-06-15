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Ελένη Φουρέιρα: Άκουσε το νέο dance τραγούδι της Jackie O' που μόλις κυκλοφόρησε

Το νέο dance τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα με τίτλο Jackie O', σε στίχους και μουσική των Arcade, κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Records.

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Ελένη Φουρέιρα
Ελένη Φουρέιρα | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο «Jackie O'», ένα σύγχρονο pop anthem που συνδυάζει έντονο ρυθμό, δυναμική ενέργεια και τη χαρακτηριστική αισθητική που την έχει καθιερώσει ως την κορυφαία pop star.

Το «Jackie O'», που κυκλοφορεί από την Panik Records, περιλαμβάνει έντονα dance στοιχεία, μοντέρνα παραγωγή και έναν ακαταμάχητο χαρακτήρα, σε μια μουσική πρόταση που αποτυπώνει την αυτοπεποίθηση, τη λάμψη και την ελευθερία της έκφρασης.

Με το «Jackie O'», που έγραψαν οι Arcade, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να ορίζει τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή, λίγους μήνες μετά το επιτυχημένο album «Hybrid» που κυκλοφορεί ψηφιακά καθώς και σε CD και βινύλιο. 

Την ίδια ώρα, η Ελένη Φουρέιρα προετοιμάζεται για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της, «Hybrid Tour», που ξεκινά την 1η Ιουλίου από την Αθήνα και το Κατράκειο θέατρο Νίκαιας. Για εισιτήρια, πατήστε εδώ.

Βρείτε το «Jackie O’» στις streaming υπηρεσίες, κάνοντας κλικ εδώ.

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