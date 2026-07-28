Γιώργος Κακοσαίος: «Κλείνομαι στην τουαλέτα και βάζω τα κλάματα - Ήταν άσχημη περίοδος»

Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε πέρσι το καλοκαίρι, όταν το έντονο άγχος επηρέασε ακόμη και τη φωνή του.

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι έφτασε στο σημείο να ξεσπάσει σε κλάματα μέσα στο καμαρίνι του, ενώ περιέγραψε πώς κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει το πρόβλημα.

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου το περασμένο καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα "κοκοράκι". Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον.

Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανέναν και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα», δήλωσε ο Γιώργος Κακοσαίος.

«Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Με το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Ήταν με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα. Σιγά-σιγά προσπάθησα να αλλάξω mood. Σίγουρα ήταν το άγχος μου.

Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά-σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα "κοκοράκια". Όταν ένιωσα καλά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής.