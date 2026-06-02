Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί, είναι στα σχέδιά μου» - Τι είπε για το δαχτυλίδι στο δεξί του χέρι

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την ευτυχισμένη περίοδο που βιώνει στην προσωπική του ζωή και απάντησε για το δαχτυλίδι στο δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Βλέπετε το δαχτυλίδι, αυτό αφορά την προσωπική μου ζωή και θα μείνει εκεί. Δεν έχω παντρευτεί ακόμα αλλά είναι στα άμεσα σχέδια μου» είπε ο σεναριογράφος.

Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης περιέγραψε την ευτυχισμένη περίοδο που βιώνει στα προσωπικά του λέγοντας: «Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή την περίοδο που ζω και αγαπάω και αγαπιέμαι και γι' αυτό δεν κάνω σχέδια για τα επαγγελματικά μου.

Δεν με αφορούν τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο να το ζούμε αυτό. Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους έχουμε συναντήσει σε λάθος χρονική στιγμή δική μας. Έχουν περάσει άνθρωποι από τη ζωή μου που με αγαπάνε και τους αγαπάω πολύ.

Εδώ όμως μιλάμε για μια στιγμή που είναι πολύ σωστή και για τους δύο και θέλω να το ζήσω. Για να το ζήσω πρέπει να κάνω χώρο, δεν πρέπει να πηγαίνω από τη μία δουλειά στην άλλη».



