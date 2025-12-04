Γιώργος Λιανός: «Από την εκπομπή της Μενεγάκη, με είχαν διώξει σαν σκυλί μαύρο»

Να ευγνωμονεί μοιάζει πια ο Γιώργος Λιανός την προ αρκετών ετών απόλυσή του από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, αφού «αναγκάστηκε» τότε να ασχοληθεί με τη σόλο καριέρα του και να είναι πια ένας από τους παρουσιαστές μεγάλων projects στην ελληνική τηλεόραση.

Στο «ποδ-cast» της Άννας Ζηρδέλη στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» ο Γιώργος Λιανός σχολίασε αρχικά πως όλα είναι θέμα δουλειάς. «Δεν έχω το κοκκαλάκι της νυχτερίδας, μόνο… δουλειά, δουλειά, δουλειά», είπε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μετά την απόλυσή μου από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, αναγκάστηκα να κάνω σόλο καριέρα. Με είχαν διώξει σαν… σκυλί μαύρο! Εκείνη τη στιγμή “έσκασε” το τηλέφωνο για το “Ελλάδα έχεις ταλέντο”.

Όταν καταλαβαίνω πως δεν ταιριάζω κάπου, φεύγω, δεν θέλω να πληρώνομαι και να κάθομαι. Η Ελένη Μενεγάκη μου είπε πει “μπορεί να τελειώνει εδώ η συνεργασία μας, αλλά αισθάνομαι ότι θα σου συμβούν ωραία πράγματα”».

Υπενθυμίζουμε πως τον Σεπτέμβριο του 2017, που ο Γιώργος Λιανός αποχώρησε από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη στον Alpha, ήταν η χρονιά των μεγάλων αλλαγών, καθώς εκείνη τη σεζόν η παρουσιάστρια έκανε ριζικές αλλαγές στην εκπομπή της. Μάλιστα, ήταν η ίδια τηλεοπτική σεζόν που απουσίαζαν από το πλευρό της η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Γρηγόρης Γκουντάρας.