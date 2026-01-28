Γιώργος Μαυρίδης: «Ήταν να πάω οδικώς στη Λυών για τον ΠΑΟΚ»

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Ο παρουσιαστής και tattoo artist Γιώργος Μαυρίδης έχει ταξιδέψει πολλές φορές για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας του και σοκαρισμένος μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για την τραγωδία αποκαλύπτοντας ότι ήθελε και ο ίδιος να ταξιδέψει οδικώς για τον αγώνα, αλλά και είχε φίλους που δεν είχε εντοπίσει ακόμα που ταξίδευαν.

Διαβάστε ακόμα: Φονικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια… και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει πάει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσει την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα.

Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δε μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να ‘ναι η τελευταία φορά…» είπε ο Γιώργος Μαυρίδης στέλνοντας δύναμη στους γονείς των νέων που χάθηκαν στην άσφαλτο.