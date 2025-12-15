Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση που μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στην πίστα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζει την επιστροφή του στις πίστες εάν κρίνουμε από ένα story που ανέβασε στο Instagram.
Πρόκειται για ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, στο οποίο βλέπουμε μια αντίστροφη μέτρηση, ενώ παρουσιάζονται πλάνα από μια σκηνή νυχτερινού κέντρου και ακούγονται συνομιλίες.
«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στο τέλος του βίντεο βλέπουμε την ημερομηνία «18/12».
