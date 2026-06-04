Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο με τα σημάδια στο πρόσωπο και το μήνυμα που έστειλε ο τραγουδιστής

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να διαψεύσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες ότι θα αναβληθούν κάποιες προγραμματισμένες live εμφανίσεις του, μεταξύ αυτών και η συναυλία της Θεσσαλονίκης, για τον οποιονδήποτε λόγο μέσα από story στο προφίλ του στο Instagram που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης.

«Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δε θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο τρελό λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε; … Τετάρτη 10 Ιουνίου, Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πριν από μερικές ημέρες ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε ανησυχήσει τους φαν του όταν είχε ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία του με εμφανή τραύματα στο πρόσωπό του, αλλά ο ίδιος είχε αρκεστεί να γράψει «για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», ενώ είχε βάλει και μία ένδειξη «πριν και μετά», όπου ήταν επιλεγμένο το «μετά».